Lost Ark si sta riempiendo di spam d’oro e di bot (e non è un bene)

Con Lost Ark, Amazon Game Studios ha inanellato un altro successo, nonostante i numerosi problemi emersi a seguito del lancio.

Difatti, sebbene il gioco sia riuscito a conquistare una grande fetta di giocatori, alcuni problemi legati ai server e non solo hanno destato qualche perplessità.

Questo ha portato anche molti giocatori infuriati a dare il via a una campagna di review bombing piuttosto deprimente.

Fortunatamente, alcune recenti novità hanno lasciato intravedere la luce alla fine del tunnel, nonostante i problemi non sembrano purtroppo essere finiti qui.

Come riportato da PCGamesN, i report legati allo spamming di oro e hogging di risorse stanno aumentando di frequenza in maniera piuttosto preoccupante.

Più recentemente, i giocatori hanno segnalato che i bot stanno iniziando a mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori, creando situazioni non sempre piacevoli.

Ma non solo: un problema della community che è stato presente fin dal lancio è lo spam dei venditori d’oro nelle chat pubbliche.

Diversi giocatori di Lost Ark hanno ora segnalato che il problema sta peggiorando, diventando indubbiamente più frequente.

Come intuibile, i giocatori possono truccare i bot per spammare i messaggi di vendita dell’oro in una chat pubblica, il che ostacola l’organizzazione di attività legate alle missioni.

In un recente aggiornamento sui problemi principali, Amazon Games e Smilegate RPG hanno spiegato di essere a conoscenza del problema, eseguendo anche vari script per bannarli.

«Stiamo lavorando attivamente per migliorare i nostri strumenti di moderazione in-game», hanno spiegato gli sviluppatori. «Continueremo a monitorare, rimuoveremo questi spammer d’oro e prenderemo provvedimenti se necessario».

Amazon ha da poco messo in chiaro anche che non c’è molto che è possibile fare per diminuire le code di accesso ai server.

Del gioco vi abbiamo parlato nella nostra ricca recensione pubblicata su queste stesse pagine, lasciandovi capire le qualità del progetto.