Lost Ark, le code dei server saranno più brevi? Ci sono brutte notizie

Lost Ark è uno dei successi più sorprendenti degli ultimi tempi, l’ennesimo free to play che crea scalpore nel mercato videoludico.

Tutti credevamo che sarebbe stato Genshin Impact il più grande successo videoludico a provenire dell’Estremo Oriente, ma Amazon non è stata a guardare.

Dopo soli tre giorni i numeri di Lost Ark si sono rivelati incredibili, e su Steam si è rivelato uno dei videogiochi più giocati di sempre in pochissimo tempo.

Ma questo successo ha portato il proverbiale rovescio della medaglia, perché accedere al titolo si è rivelato molto complesso nei primi giorni, causando una certa frustrazione per tanti giocatori.

Considerando che si tratta di un free to play, era prevedibile che moltissimi giocatori volessero almeno provare l’esperienza di gioco di Lost Ark.

Quello che è successo che l’MMO è un gioco talmente amato che tantissimi di questi giocatori sono rimasti, e ancora oggi accedere ai server è abbastanza complicato.

Soprattutto in alcuni regioni del mondo, come l’Europa, dove Lost Ark è evidentemente molto amato visto che gli appassionati del titolo coreano stanno facendo ancora fatica ad accedere.

La situazione potrà migliorare? Non esattamente. Come riporta PC Gamer, Amazon ha messo in chiaro che non c’è molto che è possibile fare per diminuire le code di accesso ai server.

Recentemente erano stati creati dei nuovi server, con la speranza che potessero bastare per soddisfare la domanda. Ma si può fare altro? Ecco la risposta:

«L’Europa Centrale è una regione al massimo della capacità e sfortunatamente non c’è modo di incrementare il numero di giocatori per mondo. Aggiungere altri server non è possibile per via della complessità di tutti i sistemi che devono funzionare contemporaneamente.»

L’unica speranza è, sfortunamente, affidarsi al fatto che i giocatori si possano stancare del gioco e abbandonino i server. E pensare che, di recente, Lost Ark aveva dato delle speranze ai giocatori europei.

D’altronde è un gioco amatissimo, per i motivi che vi abbiamo spiegato nella nostra esaustiva recensione.