Lost Ark dichiara guerra agli account gratuiti: ecco che sta succedendo

L’ultimo MMO pubblicato da Amazon Game Studios, Lost Ark, si è rivelato fin dal lancio molto più popolare del previsto, attirando non solo una grande quantità di giocatori ma anche tanti fastidiosi bot, che stanno rendendo difficile perfino unirsi alle partite.

Gli sviluppatori di Lost Ark non hanno mai nascosto il problema e hanno già dichiarato di voler fare tutto il possibile per fermarlo, annunciando anche moltissimi ban per rendere le partite accessibili.

I bot hanno però provocato anche lo spam dei venditori d’oro nelle chat pubbliche, provocando grandi danni non solo per la fruibilità del gioco, ma rendendo allo stesso tempo anche gli scambi poco sicuri.

Per poter risolvere una volta e per tutte questo grave problema, Amazon e Smilegate hanno annunciato misure drastiche: in occasione del prossimo aggiornamento, tutti gli account gratuiti di Steam non avranno accesso a determinate feature (via PCGamesN).

Si tratta di una feature che lo store di Valve mette a disposizione degli sviluppatori dei titoli free-to-play: come spiegato nell’apposita FAQ di Steam, tutti gli account che non hanno effettuato un acquisto di almeno 5 dollari sono indicati come limitati.

Questa misura di restrizione serve a limitare l’abuso di truffe e spam all’interno dei giochi gratuiti: Lost Ark ha dunque semplicemente deciso di adoperare questa soluzione per arginare il fenomeno.

Se il vostro account limitato giocherà sull’MMO di Amazon, non sarà più in grado di avviare scambi con altri giocatori, pur rimanendo in grado di accettare richieste: inoltre, non potranno inviare mail in-game, regali o scambiare Royal Crystals in oro.

Smilegate ha annunciato che questo non sarà l’unico cambiamento in arrivo, ma che sono previste tante altre misure per bloccare bot e cheater.

Se facevate parte di quella fascia di utenti che giocava a Lost Ark senza aver mai fatto un acquisto su Steam, potrebbe essere una buona idea rimediare il prima possibile per accedere a tutte le funzionalità. Basterà acquistare qualunque gioco nello store che raggiunga il valore complessivo di 5 dollari, senza necessariamente passare dalle microtransazioni dell’MMO di Amazon.

La notizia probabilmente non farà piacere a chi aveva accusato gli sviluppatori di aver reso il gioco un pay-to-win, anche se in quell’occasione il team si è già scusato offrendo tanti bonus gratuiti.

L’aggiornamento di marzo aveva infatti introdotto un boss troppo difficile da sconfiggere per la maggior parte dei giocatori, a causa della scarsa quantità di materiali offerti in-game: il rischio concreto è che dunque una parte della community possa vedere questa mossa come un ulteriore spinta verso le microtransazioni.