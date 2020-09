Lords of the Fallen 2 punta a PS5 e Xbox Series X con un nuovo sviluppatore

Ad un anno di distanza dalla separazione inattesa con Defiant Studios, CI Games ha annunciato il nome del nuovo sviluppatore di Lords of the Fallen 2.

Il gioco sarà da adesso gestito da Hexworks, un team di sviluppo fondato appositamente per la realizzazione del progetto.

Benché non ci siano finestre di lancio programmate, Hexworks sta lavorando al titolo, seguito dell’apprezzato souls-like, per PC, PS5 e Xbox Series X, con la next-gen ben in mente.

Lo studio è guidato dal produttore esecutivo Saul Gascon e dal creative director Cezar Virtosu, e conta attualmente su uno staff di 25 elementi.

Gascon è stato il global development director presso Overkill, lo studio di Starbreeze, dove è stato il produttore esecutivo del gioco di The Walking Dead poi cancellato.

Virtosu è stato invece allo studio di supporto di Virtuos con sede a Parigi e prima ancora in Ubisoft Bucharest.

Marek Tyminski, a capo di CI Games, ha fatto sapere che lo studio «ha già lavorato per metà anno e fatto progressi significativi».

Al momento, gli unici dettagli noti sono che Lords of the Fallen 2 sarà «un passaggio dal power fantasy dell’originale al dark fantasy», e che sarà più difficile del capostipite della serie.

«Il sequel sarà anche più fedele alla probante esperienza di combattimento che le community dei Soulsborne e dei Souls-like amano», ha aggiunto Tyminski in una nota affidata alla stampa.

Ora che la visione dietro il progetto è chiara, non ci resta che aspettare il giorno in cui, si spera non troppo in là, CI Games e Hexworks saranno pronti a mostrare un primo gameplay.