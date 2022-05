Logitech MX Master, tra i migliori mouse wireless, con uno sconto del 46% su Amazon!

Anche oggi, martedì 31 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al mouse Logitech MX Master, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli usuali 92,99€ di listino, per un risparmio reale di 43€.

Il mouse Logitech MX Master è dotato di una forma sagomata per sostenere alla perfezione la mano e il polso per una posizione comoda e naturale. Anche i tasti sono stati posizionati con grande cura per essere raggiunti con facilità.

Il mouse Logitech MX Master presenta uno scroller a regolazione automatica della velocità, mentre il suo sensore di precisione consente un tracciamento accurato praticamente su qualsiasi tipo di superficie, compreso il vetro.

Il mouse Logitech MX Master può collegarsi sia tramite il ricevitore Logitech Unifying incluso che tramite Bluetooth e offre la possibilità di associare fino a tre dispositivi, tra i quali è possibile passare rapidamente tramite la pressione di un pulsante dedicato. Per quanto riguarda l’autonomia, il mouse Logitech MX Master assicura fino a 40 giorni di durata con una singola carica completa.

Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo mouse wireless risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

