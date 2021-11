Logitech G29 Black Friday, le migliori offerte

Manca poco meno di un mese al Black Friday 2021, il periodo più folle dell’anno a livello di offerte e occasioni per risparmiare in lungo e in largo su tantissimi prodotti appartenenti ai generi più disparati. Sicuramente, alcuni degli articoli più “gettonati” da parte della community di videogiocatori sono i volanti gaming, più che fondamentali per godersi appieno l’esperienza di guida offerte dai racing game di ultima generazione.

Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporvi le migliori offerte su uno dei modello più apprezzati dai videogiocatori, vale a dire il Logitech G29. Compatibile con Sony Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3, PC e console Xbox (a seconda della versione selezionata), il volante gaming Logitech G29 è dotato di un feedback di ritorno di forza a due motori, per simulare la sensazione degli pneumatici in curva e su diversi tipi di terreno, sovrasterzo, sottosterzo e altro ancora.

Il volante gaming Logitech G29 garantisce un controllo preciso e fluido, con ingranaggi elicoidali del cambio per ridurre rumore e vibrazione, mentre il dispositivo antigioco mantiene saldi volante e pedali. Il volante gaming Logitech G29 fornisce tutti i comandi a portata di mano, così da accedere ai vari pulsanti in modo molto agevole ed essere sempre pronti a qualsiasi evenienza.

Il volante gaming Logitech G29 è dotato di pedali separati per acceleratore, freno e frizione per una guida dinamica e un controllo completo. Il volante è in grado di ruotare di 900° per poterlo girare fino a due volte e mezzo, ideale per le curve ampie dei circuiti di Formula 1.

Questo articolo sarà aggiornato periodicamente, in modo da darvi la possibilità tenere traccia delle migliori offerte sul volante gaming Logitech G29 che, probabilmente, sarà acquistabile a prezzo scontato durante il Black Friday. Per ora non ci rimane altro che augurarvi buono shopping!