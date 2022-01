Final Fantasy XVI se la prende comoda: indizi anticipano il possibile rinvio

Square Enix ha già dimostrato di volersi prendere tutto il tempo necessario per lo sviluppo di Final Fantasy XVI: il colosso giapponese sta infatti puntando fortemente sul sedicesimo capitolo della saga e non vuole correre alcun rischio.

Final Fantasy XV si dimostrò fortemente divisivo e il team di sviluppo vuole assicurarsi di non ripetere gli errori commessi in passato: per questo motivo, sono emersi nelle ultime ore diversi indizi che lascerebbero intendere un lancio rinviato al prossimo anno.

Per esempio, non è passata inosservata l’assenza del titolo dalla lista dei giochi PS5 «da non perdere» nel 2022, compilata da Sony: considerando che si tratta di un’esclusiva temporanea, si è trattata di una mancanza che ha fatto molto rumore.

Nelle ultime ore un ulteriore indizio è però arrivato dalla stessa Square Enix: come riportato da Push Square, pare che al momento Final Fantasy XVI non sia previsto tra i giochi in uscita nel 2022.

Il publisher giapponese ha infatti compilato una lista dei titoli in uscita per quest’anno sul proprio sito ufficiale, tra i quali è possibile vedere anche alcuni dei videogiochi già citati da Sony per la sua classifica.

L’assenza del successore di Final Fantasy XV non è stata nemmeno dettata dalla non annunciata data di lancio definitiva, dato che nella lista sono presenti altri titoli previsti per un generico 2022, come Star Ocean The Divine Force.

Va comunque detto che la lista dei giochi di Square Enix non è completa e che per loro stessa ammissione «sta solo grattando la superficie» dei titoli previsti per quest’anno: resta dunque la possibilità che Final Fantasy XVI non sia stato incluso per evitare di svelare troppe informazioni.

Gli autori hanno infatti dichiarato più volte di non voler parlare troppo del sedicesimo capitolo fino a quando non saranno pronti a farlo: resta comunque un’assenza decisamente insolita, trattandosi di uno dei titoli di punta.

Per scoprire con certezza se sia stato rinviato o meno al 2023, non possiamo fare altro che aspettare il reveal previsto a primavera, dove sveleranno novità che serviranno ad anticipare «l’eventuale lancio».

Il possibile rinvio di Final Fantasy XVI potrebbe creare una reazione a catena che coinvolgerebbe una nuova misteriosa esclusiva PS5, che sarebbe già stata rinviata proprio a causa del sedicesimo capitolo .