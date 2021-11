Lo scrittore di Assassin’s Creed molla tutto e lascia Ubisoft, anzi no

Assassin’s Creed Valhalla continua imperterrito il suo cammino, racimolando successi e ottenendo periodici aggiornamenti dal team di sviluppo.

L’ultima avventura di Eivor ha tra l’altro celebrato da pochissimo il suo primo anno e per festeggiare Ubisoft ha reso note tutte le statistiche più importanti del gioco.

L’impegno che il publisher d’oltralpe continua a mettere nel supportare Valhalla è davvero degno di nota, da poco infatti è stata pubblicata un’espansione pensata per gli amati della storia e che rende giustizia alle stupende ambientazione vichinghe del gioco: il Discovery Viking Age Tour.

Ora, come riportato da The Gamer, veniamo a conoscenza di un grande ritorno.

Darby McDevitt, scrittore e narrative director storico di Assassin’s Creed, è ritornato tra le fila di Ubisoft dopo essersi preso 7 mesi di pausa lavorando per un team di sviluppo indie: Illogika.

McDevitt è sicuramente uno a cui la saga degli assassini deve molto, visto che ha messo la firma ad alcuni dei più grandi titoli della serie come Assassin’s Creed 4: Black Flag, Assassin’s Creed: Revelations, e anche ai due spin-off in versione mobile: Discovery e Bloodlines. Recentemente invece McDevitt è stato proprio il narrative director di Assassin’s Creed Valhalla.

Il ritorno di McDevitt negli studi di Ubisoft pare essere legato proprio al progetto riguardante il nuovo Assassin’s Creed Infinity:

«Si, sono ritornato in Ubisoft! Mentre mi impegnavo a riflettere sulla mia carriera in questo ultimo anno, mi sono concentrato sul mio desiderio di esplorare nuove idee e frontiere sconosciute. Per la mia gioia, questo è risultato coincidere con il mio ritorno in Ubisoft per lavorare a AC. Sono entusiasta di continuare il mio viaggio».