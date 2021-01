Stadia Pro, tre nuovi giochi gratis: c’è Journey to the Savage Planet

Stadia Pro è pronto a sfornare tre nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio gaming premium di Google.

A partire dall’1 febbraio, gli abbonati potranno mettere le mani su Journey to the Savage Planet e altre due scelte.

Journey to the Savage Planet arriva in un’esclusiva Employee of the Month Edition, che include il DLC Hot Garbage, nuovi messaggi dal CEO di Kindred Aerospace e pubblicità per i “prodotti” avvistati nel gioco.

Il titolo gira a 60fps sulla piattaforma di cloud gaming e porta la firma di uno dei primi studi interni acquisiti da Google, Typhoon Studios.

Gli altri due titoli compresi nell’abbonamento a Stadia Pro dall’1 febbraio sono Lara Croft and the Guardian of Light ed Enter the Gungeon.

Fino a quella stessa data, alle ore 17:00, sarà possibile provare senza costi aggiuntivi Madden NFL 21, l’ultimo capitolo della serie sportiva di EA.

Il 31 gennaio sarà l’ultimo giorno utile per riscattare The Gardens Between, Hello Neighbor: Hide & Seek, Hitman 2, Sniper Elite 4, Into the Breach e Panzer Dragoon Remake.

In quella data questi titoli lasceranno il servizio ma rimarranno comunque vostri se li avrete riscattati per tempo.

Gli abbonati possono anche ottenere sconti speciali raggiungendo questo indirizzo: protagonista assoluto è il portfolio dell’editore Ubisoft.