Life is Strange True Colors arriva su Switch, ma c’è una brutta notizia

Life is Strange True Colors è l’ultimo capitolo della fortunata serie creata da Dontnod, e passata di mano a Deck Nine Games.

Questi ultimi sono stati responsabili dell’episodio prequel della saga, Before the Storm, episodio molto apprezzato che ha fatto da palcoscenico per lo studio.

Life is Strange True Colors è stato accompagnato anche dall’annuncio di una collezione rimasterizzata dei capitoli precedenti, che però ha subito un lieve ritardo nell’uscita.

Un mese fa, invece, Deck Nine Games aveva anticipato qualche informazione riguardo la versione per Nintendo Switch, ma senza dare dettagli precisi.

Adesso sappiamo finalmente quando Life is Strange True Colors sarà disponibile per Nintendo Switch, sia in versione digitale che in versione fisica.

La comunicazione è arrivata tramite Twitter, con un cinguettio che riporta la data di uscita dell’avventura di Alex Chen sulla console ibrida di Nintendo.

Ma, come vedrete dal post qui sotto, c’è una brutta notizia per una parte degli utenti Nintendo, quelli che aspettavamo la versione fisica almeno.

We are pleased to announce that #LifeIsStrange #TrueColors will be available on the #NintendoSwitch eShop on December 7 2021 and for physical purchase on February 25 2022. Available to pre-order now: https://t.co/ieuQ0ZUoKA pic.twitter.com/tRqi8PDl6d — Life is Strange (@LifeIsStrange) November 24, 2021

Il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre, ma solo in versione digitale. La versione fisica, invece, sarà pubblicata il 25 febbraio 2022.

Se volevate fare vostra la piccola cartuccia contenente il gioco vi toccherà aspettare fino al prossimo anno, mentre l’attesa sarà molto più breve per chi preferisce la versione digitale.

Una cosa che sta accadendo sempre più spesso, soprattutto per i porting, ed è successo anche con GTA Trilogy di recente.

La discussa trilogia di Rockstar ne ha viste di ogni colore, e di recente ne abbiamo parlato anche noi con la recensione del titolo.

Per quanto riguarda Life is Strange True Colors, invece, potete saperne di più leggendo la nostra recensione della splendida avventura.

Un po’ di tempo fa abbiamo avuto l’occasione di parlare anche con gli attori protagonisti, una bella chiacchierata che vi consigliamo di recuperare.