Life is Strange 2 annunciato a sorpresa per Switch, ed è vicinissimo

Life is Strange 2, secondo ma ultimo capitolo sviluppato da Dontnod, arriva a sorpresa su Nintendo Switch con una data molto vicina.

Sorpresa a ben vedere relativa visto che True Colors, capitolo successivo nella serie, era già stato pubblicato sulla console ibrida (lo trovate su Amazon).

Un’edizione che aveva subito anche un leggero ritardo per quanto riguarda l’edizione fisica, per via di alcuni problemi relativi all’ottimizzazione.

E mentre il pacchetto completo con il primo episodio e il suo prequel era uscito come una sorta di versione esclusiva, adesso tutta la saga si completa su Switch.

L’avventura era stata originariamente pubblicata a episodi per PC, PlayStation e Xbox tra il 2018 e il 2019, ma su Nintendo Switch sarà pubblicata per intero.

Life is Strange 2 sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2023, tra poco più di una settimana.

Il titolo è già in pre-ordine e, con un trailer pubblicato da pochissimo, ci mostra la versione Switch in azione:

Ed ecco come viene descritto, per gli smemorati e chi non ha mai vissuto l’appassionante storia di Dontnod:

«Life is Strange 2 è un’avventura narrativa in cui le tue decisioni influenzano sia la storia del gioco che i suoi personaggi. Dovrai metterti nei panni del sedicenne Sean Diaz, un ragazzo cresciuto nella periferia di Seattle. Dopo che un tragico incidente scatena il potere telecinetico del tuo fratellino Daniel, sarai costretto a fuggire di casa con la polizia alle calcagna. Nel ruolo del fratello maggiore, adesso sei tu l’unico responsabile per la sicurezza, la protezione e il benessere di Daniel, ma anche del modo in cui crescerà e imparerà a usare i suoi poteri durante un viaggio negli Stati Uniti nel disperato tentativo di arrivare in Messico.»

Un bel modo per ingannare l’attesa sul futuro della serie che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere vicina a tornare.

Contemporaneamente Dontnod, che ha lasciato le redini di Life is Strange, sta continuando con le sue storie originali: ecco la prossima.