Life is Strange, la serie starebbe finalmente per tornare

La serie di Life is Strange non ha certo bisogno di presentazioni, essendo una delle più amate in assoluto quando si parla di avventure narrative.

Dopo l’uscita di Life is Strange True Colors, che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso, di un nuovo capitolo non se n’è saputo nulla.

Le redini del franchise sono ora saldamente nelle mani di Deck Nine, lo studio che ha realizzato lo scorso anno True Colors e, prima ancora, Life is Strange Before the Storm.

Ora, come riportato anche dai colleghi di Gaming Bolt, la serie potrebbe finalmente essere in procinto di tornare, con somma gioia da parte dei fan.

Dato il successo critico e commerciale di cui gode Square Enix grazie alla serie di LiS, si presume che il futuro riservi altri episodi, uno dei quali potrebbe essere già in lavorazione.

Come rilevato da Veryaligaming, un paio di recenti annunci di lavoro pubblicati da Deck Nine (poi rimossi) sembravano suggerire fortemente che lo studio avesse iniziato a lavorare al prossimo capitolo di Life is Strange.

Un annuncio per la posizione di Lead Designer menzionava che Deck Nine stava aumentando le assunzioni per lo sviluppo di “un gioco d’avventura per giocatore singolo AAA non ancora annunciato“, mentre in altre parti dell’annuncio si faceva riferimento al progetto come al “prossimo titolo d’avventura narrativa” dello studio.

Si parla anche di “sistemi narrativi e struttura non lineare“, il che si adatta molto bene a ciò che ci si aspetterebbe da un capitolo di LiS.

È interessante notare che l’annuncio di lavoro suggerisce anche che il gioco verrà realizzato per PC e console current-gen utilizzando l’Unreal Engine. Staremo a vedere.

Ricordiamo anche che Deck Nine sta attualmente collaborando con Telltale Games: i due stanno sviluppando insieme l’imminente The Expanse A Telltale Series.

Ma non solo: Life is Strange Arcadia Bay Collection include il primo capitolo e Before the Storm, ed è disponibile anche su Nintendo Switch da alcune settimane: leggi la recensione.