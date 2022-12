Gli autori di Life is Strange svelano il misterioso erede di Vampyr

Tra i giochi presentati durante i The Game Awards 2022 e che potrebbero essere passati un po’ in sordina, troviamo sicuramente Banishers: Ghosts of New Eden – e non perché il gioco non avesse da dire, ma perché l’agenda dello show di Keighley è stata come sempre molto fitta.

Svelato con un primo video, questo gioco è realizzato da Dontnod Entertainment (autori dell’originale Life is Strange, che trovate su Amazon) ed è prodotto dal publisher francese Focus Entertainment (A Plague Tale: Requiem).

In esso, presentato come un action RPG, vestiremo i panni di due cacciatori di fantasmi, conosciuti appunto come “Banishers”. Il loro scopo è quello di liberare il mondo dagli spettri e, lato curioso, il gioco ci permetterà di giocare con entrambi.

Banishers, che secondo il publisher vuole «seguire il successo di Vampyr» – che in effetti vedeva unire le forze proprio Dontnod e Focus – richiama in un certo senso le atmosfere inquietanti di quel titolo: i nostri due protagonisti, che hanno anche una relazione, si ritrovano davanti a un vero dramma. Antea, infatti, rimane uccisa nell’ultima missione che affronta e si trasforma a sua volta in uno spirito – uno di quelli a cui dovrebbe dare la caccia. Cerca così di collaborare con il suo Red per capire se e come sia possibile liberarla da questo incubo.

I giocatori si ritroveranno così a svelare segreti occulti, a scavare nel mistero, ad affrontare e usare poteri soprannaturali e, assicurano gli autori, ad affrontare una storia densa ed emozionante. Potremo via via decidere di sfruttare i poteri di Antea e combinarli alle armi di Red, per andare a caccia degli spiriti e liberare il mondo di New Eden.

Via via che agiremo, però, dovremo prendere delle decisioni che «avranno un impatto drammatico sulla storia e sul destino di New Eden», secondo gli autori. Un altro elemento che, ricorderete, richiama da vicino Vampyr.

«Che cosa sacrificherai del tuo giuramento di cacciatore di fantasmi, quando il tuo amore è diventato a sua volta uno spirito?» ci chiede Dontnod, che ci pone davanti a un altro bel dilemma, dopo il medico vampiro.

Al momento non sappiamo ancora di preciso quando Banishers arriverà, ma è previsto per il 2023. L’appuntamento, inoltre, sarà fissato solo con PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.