Lies of P somiglia a Bloodborne? Per gli sviluppatori è solo un caso

È indubbio che Bloodborne abbia ispirato tantissimi altri videogiochi da quando è uscito, e tra questi anche Lies of P, un soulslike ispirato alla storia di Pinocchio.



I creatori di Dark Souls hanno creato un serie di immaginari che hanno plasmato lo stile di molti studi di sviluppo, negli ultimi anni.

Qualche tempo fa vi avevamo parlato proprio di Lies of P, un soulslike che sembra aver accolto molte delle suggestioni di Bloodborne, e una conferma ce l’abbiamo avuta dalle prime immagini.

E anche durante il primo trailer di gameplay, l’impressione era che il team di sviluppo si sia ispirato moltissimo al titolo di From Software.

Il titolo è sviluppato da Round 8 Studio e pubblicato da NeoWiz e, come premesso, si tratta un gioco di ruolo d’azione souls ispirato alla storia di Pinocchio.

Ma, come riporta Kotaku, il team di sviluppo ci ha tenuto a precisare che le somiglianze con Bloodborne sono del tutto casuali, e che Lies of P non è stato pensato con quell’idea.

Queste le parole di Ji-won Choi, lead producer di NeoWiz:

«Anche se siamo enormemente onorati che molti giocatori abbiano avuto la sensazione di vedere un Bloodborne dal nostro trailer, decisamente non è stata una cosa voluta. Certo Bloodborne e gli altri soulslike sono in qualche modo d’ispirazione, e praticamente tutti nel nostro team sono dei fan accaniti dei soulslike.»

Choi ha aggiunto che, dall’opera generale di From Software, il team ha appreso come riuscire a costuire una struttura solida per un gioco d’azione, e in questo sì i souls hanno dato molte idee.

Sappiamo già che Lies of P si baserà anche sul concetto delle bugie ovviamente, che saranno una parte centrale del gameplay oltre che della narrativa di questa oscura avventura di Pinocchio.

Chi è stato colpito dallo stile del titolo From Software è sicuramente Yoshitaka Amano, storico artista legato a Final Fantasy, che ha riproposto con il suo stile proprio Bloodborne.

Chissà se, come in Bloodborne, anche in Lies of P ci saranno degli ascensori letali. Sì, ascensori letali.