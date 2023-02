Lies of P, Pinocchio affronta gli Orrori Vittoriani nel nuovo gameplay trailer dell’erede di Bloodborne

L’affascinante Lies of P è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer dedicato, svelato dal team di sviluppo in occasione della IGN Fan Fest 2023: nel nuovo video dedicato scopriremo Pinocchio affrontare gli Orrori Vittoriani che lo attendono nella nuova avventura.

La nuova produzione di Neowiz Studio e Round 8 Studio è stata spesso paragonata a Bloodborne (lo trovate su Amazon), non solo per il suo gameplay soulslike ma anche e soprattutto per via di atmosfere steampunk molto somiglianti all’opera di FromSoftware.

Dopo aver già svelato un impressionante trailer in 8K, questa volta è arrivato dunque il momento di dare uno sguardo più approfondito ad alcune delle creature più inquietanti che dovremo sconfiggere nella nuova avventura ispirata al celebre romanzo di Pinocchio.

Come riportato da Game Rant, il nuovo filmato di due minuti, che vi allegheremo in apertura di articolo, include per la maggior parte catturato già visto in altri trailer, ma presenta anche uno sguardo inedito e più dettagliato alle location esplorabili di Belle Epoque.

La continua uscita di nuovi trailer gameplay ci permette non solo di osservare tutti i progressi svolti dal team di sviluppo, ma anticipa anche che il lancio del gioco sembrerebbe essere ormai imminente.

Purtroppo, nel momento in cui scriviamo questo articolo, Neowiz e Round 8 non hanno ancora svelato una data d’uscita ufficiale, ma è possibile immaginare che, avendo mostrato numerosi video gameplay nelle scorse settimane, per l’annuncio dovrebbe ormai essere solo questione di tempo.

Considerando però che non sono state aperte ufficialmente neanche le prenotazioni, una release per la prima metà del 2023 appare sempre più improbabile. In ogni caso, vi ricordiamo che sarà ufficialmente disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ma gli utenti iscritti a Game Pass potranno scaricarlo gratis fin dal lancio.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero arrivare ulteriori novità dall’erede di Bloodborne, anche se il director ha ammesso che la somiglianza con il soulslike di FromSoftware non era voluta.

Lies of P sarà anche un’avventura particolarmente longeva: lo studio ha ammesso che saranno necessarie almeno 30 ore per portarlo a termine.