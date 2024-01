Lies of P 2 sarà in Unreal Engine 5: «Vogliamo offrire un'esperienza action intensa»

Tra i giochi più sorprendenti dello scorso anno possiamo indubbiamente segnalare Lies of P, il soulslike che ha indubbiamente lanciato Neowiz come uno degli studi da seguire più attentamente nel prossimo futuro.

La sorprendente avventura con Pinocchio protagonista (che potete recuperare su Amazon) ha conquistato fin da subito il consenso di critica e pubblico, al punto da convincere lo studio di sviluppo che si tratta di una IP da supportare a lungo.

Ed è per questo motivo che è stato già confermato non solo un DLC in arrivo, ma anche lo sviluppo di un sequel dedicato, sul quale abbiamo già appreso alcuni piccoli primi dettagli grazie a una nuova offerta di lavoro.

Come riportato da Twisted Voxel, in un'apposita pagina dedicata alle offerte di lavoro — interamente in lingua coreana — viene segnalata la ricerca di un development planner per il prossimo progetto del team di Lies of P.

Pur non venendo fatto dichiaratamente il nome, è altamente plausibile che si tratti proprio di Lies of P 2 che, stando alle informazioni presenti nell'annuncio, sarà sviluppato interamente in Unreal Engine 5.

Ricordiamo che il soulslike era stato sviluppato con Unreal Engine 4, dunque l'intenzione di Neowiz è quello di proporre un upgrade grafico considerevole per una serie che era già stata elogiata per la sua direzione artistica.

«Basandoci su Unreal Engine 5, vogliamo offrire una grafica eccellente, un level design profondo e un'esperienza action intensa».

Insomma, per il prossimo capitolo di Pinocchio potremo aspettarci un upgrade a livello tecnico particolarmente significativo, che dovrebbe tradursi non solo in un colpo d'occhio migliore, ma anche e soprattutto un'esperienza gameplay ancora più ricca per gli appassionati.

E cogliamo l'occasione per segnalarvi che potrebbero non esserci solo nuovi videogiochi e DLC nel futuro di Lies of P: gli sviluppatori hanno infatti ammesso di aver già ricevuto offerte per trasformarlo in film o serie TV, non nascondendo il loro interesse in merito.