Lies of P non si ferma più e batte un altro enorme traguardo

Lies of P è stato uno dei videogiochi più sorprendenti rilasciati durante lo scorso anno: il soulslike che vede Pinocchio protagonista ha saputo conquistare tantissimi fan grazie a una direzione artistica sublime, che richiama fortemente Bloodborne, e un gameplay studiato anche per i fan meno esperti del genere.

Una produzione che ha tutti gli effetti acceso i riflettori su Neowiz Games, trattandosi della prima vera hit di successo del team sudcoreano e che non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.

Lies of P (lo trovate su Amazon) in queste ore ha infatti annunciato di aver battuto un altro incredibile traguardo: il soulslike di Neowiz ha raggiunto oltre 7 milioni di giocatori in tutto il mondo.

Se consideriamo che si tratta a tutti gli effetti di una nuova IP, si tratta di un successo veramente inaspettato: pur essendo stato aiutato dall'inclusione su Xbox Game Pass fin dal day-one, l'avventura di Pinocchio ha saputo conquistare anche tanti fan che hanno scelto di acquistare il gioco completo, senza servizi in abbonamento.

Gli sviluppatori hanno ovviamente voluto ringraziare tutti i fan per questo nuovo enorme traguardo, ma occorre ricordare che il viaggio di Lies of P appare essere solamente iniziato: i numeri dei giocatori possono infatti soltanto aumentare nel prossimo futuro.

Ricordiamo infatti che Neowiz Games ha confermato che è ufficialmente in sviluppo il primo DLC del gioco, anche se attualmente non abbiamo dettagli sui suoi effettivi contenuti o su una eventuale finestra di uscita.

Ma non solo: l'enorme successo ottenuto da Lies of P ha spinto gli autori a confermarne perfino un sequel, prima ancora che il DLC sia disponibile.

Anche in questo caso conosciamo pochissimi dettagli, ma il team ha svelato che sarà «un'esperienza action intensa» sviluppata in Unreal Engine 5.

Il director ha anche svelato di aver ricevuto offerte per espandere Lies of P fuori dal medium videoludico: in altre parole, potrebbe essere in arrivo perfino un film.