Xbox Game Pass ha reso possibile il successo di Lies of P

Quando si parla di Xbox Game Pass si accendono sempre discorsi molto interessanti relativamente al fatto se valga o meno la pena, per gli sviluppatori, di uscire gratuitamente al lancio con un prodotto potenzialmente molto costoso come Lies of P sull'abbonamento di casa Microsoft.

Il soulslike, che nel frattempo ha ottenuto ufficialmente il via libera per un DLC e un sequel, è infatti arrivato in maniera gratuita sul catalogo di Xbox Game Pass e inevitabilmente ha attirato molti giocatori curiosi.

Ma è valsa la pena per Lies of P uscire gratuitamente su Xbox Game Pass?

Decisamente sì, come raccontano gli sviluppatori (tramite Game Rant).

Jiwon Choi, director di Lies of P, ha svelato in una recente intervista che Neowiz e Round8 hanno beneficiato molto dall'arrivo del loro progetto su Xbox Game Pass. Precisamente, Choi l'ha definito come «una delle migliori opzioni per noi per mettere il gioco nelle mani di una vasta comunità di giocatori».

Choi ha infatti dichiarato:

«Il team Xbox ha condotto un'ampia gamma di campagne di marketing per Lies of P, e non posso rivelare qui il numero esatto, ma un numero enorme di giocatori ha giocato al nostro gioco tramite Xbox Game Pass. Credo che entrambe le parti abbiano ottenuto un ottimo risultato da questa collaborazione.»

Effettivamente il vantaggio reale è che, in casi come questi, Xbox ha tutte le ragioni per portare giocatori a provare Lies of P e pertanto può sobbarcarsi una campagna marketing che la premia indirettamente.

Non sappiamo il numero esatto dei giocatori che hanno scelto Lies of P su Xbox Game Pass ma, visto che è stato scelto di andare avanti con un DLC e un sequel, di sicuro l'abbonamento di Xbox ha fatto il suo dovere.

Anche per giochi come Sea of Stars è stata senz'altro una manna, perché il gioco di ruolo ha raggiunto dei numeri record di recente.

Ma non tutti gli sviluppatori la pensano allo stesso modo, ovviamente. Larian Studios ha infatti dichiarato di aver rifiutato di inserire Baldur's Gate 3 all'interno di Xbox Game Pass, perché voleva che il suo titolo fosse percepito diversamente.

