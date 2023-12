Lies of P potrebbe diventare un film: «Abbiamo già ricevuto offerte»

Lies of P si è rivelato indubbiamente una delle più gradevoli sorprese del 2023: il soulslike ha permesso a Neowiz Games e Round 8 Studio di attirare su di sé le attenzioni di tutti, grazie a un prodotto divertente e ben realizzato.

L'ultimo videogioco con Pinocchio protagonista (che potete recuperare su Amazon) ha conquistato il cuore di fan e critica, rivelandosi già un incredibile successo commerciale: merito della sua inclusione su Xbox Game Pass, ma anche grazie a tutti i fan che hanno deciso di acquistarlo su altre piattaforme.

Advertisement

Un trionfo che il team di sviluppo ha già deciso di consolidare con un DLC e con la conferma di un sequel in arrivo, ma pare che per Lies of P potrebbe esserci presto un esordio anche sul piccolo o grande schermo, con film o serie TV dedicate.

In un'intervista rilasciata a Game Rant, il director Jiwon Choi ha ammesso che il successo del soulslike non è affatto passato inosservato, al punto che diverse compagnie televisive si sarebbero già offerte di aiutare Round 8 Studio a portare la loro versione di Pinocchio in formati esterni ai videogiochi:

«Ci sono certamente storie che non siamo riusciti a introdurre nel gioco, e credo che ciò abbia fatto domandare ai giocatori se Round 8 Studio avrà voglia di svelarle con tipi di media diversi. Abbiamo già ricevuto offerte da diversi gruppi al riguardo».

Il director ha poi voluto frenare l'entusiasmo e sottolineare che al momento non c'è alcun piano concreto, dato che il team è attualmente al lavoro sullo sviluppo del primo DLC dedicato, pur ammettendo che il desiderio esiste e potrebbe presto diventare realtà:

«Per ora è troppo presto per condividere alcun tipo di piano dettagliato. Tuttavia, credo che possiamo dire che lo studio sta esplorando opzioni per proseguire la storia di Lies of P in modo positivo».

Insomma, se questi piani potrebbero davvero concretizzarsi, potremmo presto vedere storie inedite nell'universo di Lies of P anche con serie TV o film dedicati, stando a quanto lasciato intendere da Jiwon Choi nell'intervista.

Una prospettiva sicuramente molto interessante, considerando che proprio la trama del titolo, oltre allo stile grafico sulla scia di Bloodborne, è stato uno degli aspetti che ha convinto maggiormente gli utenti della bontà del titolo.

Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo informati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori aggiornamenti al riguardo.