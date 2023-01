Lies of P esagerato: il nuovo gameplay dell’erede di Bloodborne è in 8K

Uno dei giochi da tenere d’occhio di questo 2023 è senza ombra di dubbio Lies of P. Da quando è stato annunciato, infatti, questo soulslike la cui atmosfera richiama pesantemente Bloodborne, ma che racconta a suo modo l’universo di Pinocchio, ha addosso l’interesse degli appassionati del genere.

Così, in attesa di scoprire quando potremo giocarcelo, ecco arrivare un nuovo video gameplay, che è il caso di definire veramente esagerato: il video, infatti, è stato proposto in 8K da AMD, che lo ha pubblicato sul suo canale per mostrare che aspetto ha il gioco mentre gira sulla sua nuova AMD Radeon RX 7900 XTX (che abbiamo recensito sul nostro sito gemello Tom’s Hardware, ovviamente).

«Lies of P è un atteso action RPG in arrivo quest’anno dai nostri amici di NEOWIZ» scrive AMD, per accompagnare la pubblicazione del video gameplay sul suo canale ufficiale. «Questo trailer inedito arriva dal gioco che gira sulla nuova AMD Radeon RX 7900 XTX alla risoluzione di 8K (il playback in 8K è disponibile solo su monitor che lo supportano)».

Il risultato, come potete immaginare, è piuttosto impressionante per il livello di dettaglio, che si può apprezzare in realtà anche riproducendo il video “solo in 4K” – che sarà la massima risoluzione dei monitor di molti noi comuni mortali, sì.

A qualsiasi risoluzione vi gustiate il video, confermiamo la volontà di voler tenere d’occhio Lies of P. In precedenza, gli sviluppatori avevano mostrato anche un altro gameplay trailer, che aveva stuzzicato la fantasia degli amanti di Bloodborne in cerca di altre atmosfere oscure da cui farsi maltrattare.

Gli sviluppatori avevano anche discusso della longevità che possiamo aspettarci da questa avventura, che dovrebbe offrire circa trenta ore di gameplay al giocatore medio e una sessantina ai completisti. La sua struttura, noterete nella notizia linkata, favorirà però una scelta libera dell’approccio: ogni livello può essere trattato come un micro-mondo, per cui vedrete voi quanto trattenervi a esplorare, prima di proseguire.

Lies of P arriverà nel corso del 2023 su PC e console di vecchia e nuova generazione. Il gioco sarà dal day-one su Game Pass (potete abbonarvi a prezzo ridotto su Instant Gaming), quindi gli abbonati non avranno bisogno di comprarlo al costo di lancio.