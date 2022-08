Lies of P, i requisiti minimi e raccomandati sono da vero soulslike

Lies of P è il videogioco ambientato nel mondo di Pinocchio, palesemente ispirato a un classico immortale come Bloodborne.

Il gioco sviluppato da FromSoftware (che trovate su Amazon a prezzo davvero molto basso) ha fatto scuola, sebbene questo nuovo titolo che prende spunto dalla fiaba del burattino di Carlo Collodi sembra promettere piuttosto bene.

Geoff Keighley ha confermato che il gioco sarebbe stato uno dei giochi protagonisti della Opening Night Live, tanto che i giocatori hanno infatti potuto scoprire più informazioni su questo ambizioso progetto.

Ora, dopo il video da ben 12 minuti che ha mostrato questo Bloodborne-like in azione, è ora il turno dei requisiti minimi e raccomandati del gioco.

Come riportato anche da PC Games N, gli sviluppatori Lies of P hanno condiviso i requisiti minimi e consigliati per PC del soulslike su Pinocchio.

Questi non richiedono molto al vostro personal computer da gaming, ma per ottenere il massimo dal titolo è necessaria una scheda grafica in grado di eseguire il ray-tracing.

Poco sotto, trovate le specifiche tecniche riguardanti il gioco:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5-7500

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 560 4GB / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB

DirectX: Versione 12

Requisiti raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Processore: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6700 / NVIDIA GeForce RTX 2060

DirectX: Versione 12

Non si sa ancora se Nvidia DLSS o AMD FSR saranno supportati in Lies of P, ma una Nvidia GeForce GTX 1050 Ti o una AMD Radeon RX 560 saranno sufficienti per giocare senza troppi problemi.

Restando in tema, semore dalla Gamescom i fan dei soulslike sono rimasti colpiti anche da un titolo dalle atmosfere orientaleggianti chiamato Where Wind Meets.

Ma non solo: sembra proprio che un update per il vero Bloodborne sia in arrivo, dando adito a presunte novità in vista riguardanti il gioco.