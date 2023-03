Lies of P, il soulslike ispirato a Bloodborne mostra il gameplay in 4K dalla GDC 2023

GameSpot ha proposto sul proprio canale YouTube ufficiale un nuovo interessante sguardo ravvicinato a Lies of P, l’intrigante soulslike in uscita con Pinocchio protagonista sviluppato da Neowiz Games.

Il titolo ha attirato fin da subito l’attenzione dai giocatori per via dell’incredibile somiglianza con Bloodborne (trovate l’edizione GOTY su Amazon), soprattutto per quanto riguarda la visuale estetica e dettagli grafici sicuramente interessanti.

In occasione della GDC 2023, l’evento dedicato ai principali sviluppatori videoludici, GameSpot ha catturato un nuovo lungo gameplay in 4K dedicato a Lies of P dalla durata di circa 11 minuti, che potete vedere voi stessi qui in apertura.

Il filmato, se possibile, ha reso ancora più evidenti le incredibili somiglianze con il già citato soulslike di FromSoftware, nonostante il director avesse già ammesso che i riferimenti non erano affatto intenzionali.

Nel gameplay in 4K è possibile osservare in particolar modo le ambientazioni e i loro effetti luminosi, vedendo allo stesso tempo anche Pinocchio combattere saltuariamente contro alcune delle inquietanti creature presenti nel gioco.

Lies of P è indubbiamente una produzione che continua a conquistare ancora oggi l’attenzione di tantissimi giocatori, anche se l’effetto “inaspettato” è che adesso i giocatori vorrebbero vedere Sony e FromSoftware riportare in vita Bloodborne, proprio per la cura che Neowiz sta dimostrando con la sua opera.

In attesa che i sogni degli appassionati di casa PlayStation possano un giorno diventare realtà, vi ricordiamo che il soulslike con Pinocchio protagonista ha già un mese d’uscita: l’ultimo trailer ufficiale ha infatti svelato il lancio ad agosto, anche se manca ancora una data vera e propria.

Ricordiamo inoltre che l’uscita del titolo è già stata confermata anche su Xbox Game Pass, gratis fin dal day one: i fan sulle console Xbox e su PC avranno dunque la possibilità di provarlo senza costi aggiuntivi, a patto di essere già iscritti al servizio in abbonamento.

Gli sviluppatori già confermato che il soulslike non peccherà in longevità: per completare la campagna di Lies of P saranno necessarie almeno 30 ore, mentre i fan completisti ne impiegheranno addirittura il doppio.