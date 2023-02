Lies of P, l’ultimo trailer del “nuovo Bloodborne” con Pinocchio annuncia il mese di uscita

Uno dei giochi protagonisti della IGN Fan Fest 2023 è stato indubbiamente Lies of P, l’atteso soulslike con Pinocchio protagonista: il nuovo trailer ufficiale, che potete scoprire voi stessi qui in apertura, ha finalmente svelato il mese d’uscita dell’attesa produzione.

Definito spesso il “nuovo Bloodborne” dai fan, per via delle innegabili somiglianze con il prodotto di FromSoftware (che trovate invece su Amazon), l’ultima inquietante avventura di Pinocchio potrà essere scoperta dai fan a partire da agosto 2023.

Come vi avevamo anticipato anche in occasione dell’ultima presentazione ufficiale, sembra ormai evidente che Neowiz stia concludendo i lavori, anche se attualmente non è stata ancora rilasciata una data d’uscita certa e definitiva.

Il lancio è stato confermato su PS4, PS5, PC, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre che gratis su Xbox Game Pass fin dal day one, ma per il momento non sappiamo la giornata esatta da appuntare sul nostro calendario per il nuovo soulslike.

Nel nuovo trailer svelato alla IGN Fan Fest 2023 possiamo osservare più nel dettaglio le diverse ambientazioni di gioco, mostrandoci anche un terrificante mostro che prende vita proprio nella conclusione, poco prima di rivelare l’uscita ad agosto.

Il progetto di Neowiz ha attirato fin da subito la curiosità di molti fan, che adesso non vedono l’ora di poter mettere le mani su questa grande produzione: si rivela indubbiamente curiosa la scelta di agosto come mese di lancio, solitamente poco affollata e che dovrebbe permettere allo studio coreano di attirare molta attenzione su di sé.

A questo punto non possiamo che incrociare le dita e augurarci che si riveli davvero un titolo meritevole anche dopo averlo provato: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo la data d’uscita ufficiale.

Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire Lies of P al massimo del suo splendore tecnico, potete ammirare anche uno spettacolare trailer realizzato addirittura in 8K.

Il soulslike a tema steampunk di Pinocchio dovrebbe intrattenere gli utenti per tanto tempo, dato che secondo gli sviluppatori potrebbe durare almeno 30 ore.