Let Me Solo Her, la leggenda di Elden Ring, ha ora la sua mini figure

Let Me Solo Her è, per quei pochi che non lo sapessero, un vero e proprio mito che rimarrà per impresso nella mente e nello spirito dei giocatori di Elden Ring.

Il soulslike di FromSoftware (che potete recuperare su Amazon a un prezzo davvero interessante) ha visto tempo fa l’ingresso in scena di un eroe della community davvero impavido.

Se pensate a un cavaliere in armatura splendente, vi state sbagliando di grosso: Let Me Solo Her è infatti un guerriero quasi completamente nudo e con un vaso in testa al posto dell’elmo. Il suo scopo primario? Aiutare i giocatori a sconfiggere Malenia, uno dei boss più ostici del souls di From.

Ora, dopo che la leggenda ha da poco detto addio all’Interregno, a quanto pare i fan non hanno smesso di omaggiarlo nei modi più disparati.

Come riportato anche da Game Rant, con l’aumento della popolarità di Let Me Solo Her, la frequenza di fan art e simili dedicate al personaggio è aumentata a dismisura.

Un altro ammiratore del cosiddetto Jarnished si è fatto avanti per mostrare il proprio apprezzamento nei confronti dell’enigmatico guerriero.

L’utente di Reddit Buorky ha infatti creato una statuetta dedicata a Let Me Solo Her, che mostra il leggendario personaggio di Elden Ring in piedi, pronto ad attaccare, con entrambe le spade che svettano verso l’esterno. Poco sotto, potete ammirare coi vostri occhi il sorprendente risultato finale.

La piccola scultura – o mini figure – mostra il rinomato giocatore nel suo caratteristico costume con perizoma e una giara sulla testa. L’immagine vede Buorky tenere in mano il piccolo Let Me Solo Her, dando un’idea generale delle dimensioni dell’oggetto, purtroppo non in vendita.

Ricordiamo anche che qualcuno ha deciso di rendere il personaggio eterno, grazie ad una mod che vi permette di evocarlo sempre.

Infine, avete visto che un giocatore ha ricevuto in regalo una vera e propria targa commemorativa, in onore delle oltre duecento morti contro Malenia?