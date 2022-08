L’esclusiva Switch dagli autori di Journey è in arrivo anche su PS5

Una delle esclusive Switch più belle e affascinanti sta per arrivare ufficialmente anche su PS5 e PS4: l’annuncio è arrivato in queste ore dagli sviluppatori, che intendono espandere ulteriormente la propria opera.

Si tratta di Sky Children of the Light, l’ultima opera realizzata dagli autori di Journey (trovate la Collector’s Edition su Amazon) e che presto potrà essere scoperta anche dai fan delle console di casa Sony.

Il titolo venne originariamente lanciato esclusivamente su dispositivi mobile, salvo poi essere distribuito anche sulla piattaforma ibrida di Nintendo a partire dallo scorso anno: nelle prossime ore continuerà dunque il processo di espansione, come confermato dallo stesso team di sviluppo.

Con un comunicato rilasciato sul proprio blog ufficiale (via Gematsu) Thatgamecompany ha annunciato ufficialmente l’inizio dei lavori per il porting su console PlayStation, che intende unire ulteriormente la community con la nuova imminente release.

Il team ha infatti annunciato che anche le edizioni per le console di casa Sony avranno a disposizione il cross-play: gli utenti potranno dunque incontrare i loro amici su dispositivi iOS, Android e Switch in qualunque momento.

Vi ricordiamo che Sky Children of the Light è un’interessante avventura in terza persona, con elementi platform e RPG che incentiverà ad esplorare un nuovo magnifico mondo: si tratta di un vero e proprio successore spirituale di Journey e che rappresenta un’esperienza davvero indimenticabile.

Al momento non sappiamo quando sarà ufficialmente disponibile su PS5 e PS4, ma la compagnia ha anticipato che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori annunci in merito: nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di tenere fortemente d’occhio questo interessantissimo titolo.

Se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione dove abbiamo premiato l’opera di Thatgamecompany con una valutazione estremamente elevata.

Non si tratta dell’unica esclusiva Switch di successo che è in arrivo sulle console di casa Sony: segnaliamo infatti che a ottobre arriverà anche l’iconico e carismatico No More Heroes 3.