Sky: Children of the Light, dagli autori di Journey, è anche su Switch

Era il 2019 quando Sky: Children of the Light fece originariamente il suo debutto su iOS. Da allora, il videogioco firmato da Thatgamecompany – compagnia già celebre per aver conquistato pubblicato e critica con il suggestivo Journey – è rimasto impresso nell’immaginario degli appassionati per le sue atmosfere che, finalmente, sono pronte a invadere anche Nintendo Switch.

Come annunciato nell’ultimo Indie World Japan di casa Nintendo, il gioco è infatti atteso da giugno anche sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto, che raccoglierà l’eredità già visto splendere prima su dispositivi Apple e poi su sistema operativo mobile Android.

Come leggiamo nella nota ufficiale diramata da Thatgamecompany, «già disponibile sia per iOS che per Android il gioco sarà disponibile a giugno anche sulla console Nintendo, consentendo a nuovi fan di apprezzare il particolare gameplay e la positiva community che caratterizza il DNA stesso di Sky: Children of the Light».

L’annuncio è stato accompagnato anche da un video dedicato, che potete vedere nel corpo della nostra notizia.

