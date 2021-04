PlayStation, server di un gioco offline da mesi: Sony non riesce a sistemarli

La community PlayStation sta iniziando a diventare impaziente nell’attesa che i server di un noto gioco riescano finalmente a tornare online, con un problema che persiste ormai da diversi mesi.

Sono sicuramente state settimane molto impegnative per Sony dal punto di vista dei server online, dato che anche il PSN negli ultimi giorni ha avuto diversi problemi per l’accesso.

Come segnalato da Eurogamer.net, i server della serie LittleBigPlanet risultano ormai offline da almeno 6 settimane, con il problema che è stato riconosciuto ufficialmente dal team il 12 marzo.

Gli sviluppatori avevano promesso che avrebbero fatto tutto quello che era in loro potere per cercare di riportare i server online nel più breve tempo possibile.

Evidentemente, qualcosa deve essere andato storto: da allora è passato più di un mese ed i server del gioco PlayStation continuano a riscontrare diversi problemi.

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, molti fan hanno segnalato che secondo loro sarebbe stata colpa di utenti insoddisfatti del trattamento che Sony starebbe riservando al franchise, soprattutto dopo l’uscita di Sackboy Una Grande Avventura, ed avrebbero dunque deciso di lanciare un segnale facendo un attacco DDOS ai server.

Tuttavia, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un leggero miglioramento: il multiplayer adesso è accessibile «a intermittenza», questo perché gli sviluppatori stanno testando alcuni aggiornamenti alla sicurezza, senza però aver ancora risolto del tutto il problema.

Server update: Some of you may have noticed that the servers have been online intermittently over the last week. This is whilst we test the new security updates we’ve put in place. Rest assured we are still working on resuming the service fully as soon as we can. #saveLBP

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) April 27, 2021