LEGO Star Wars celebra lo Star Wars Day con tanti, nuovi, personaggi

Se siete fan delle Guerre Stellari più famose di sempre, sapete che oggi non è una giornata come un’altra. Il 4 maggio è lo Star Wars Day, e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker si prepara a festeggiarlo come si deve.

D’altronde l’ultimo videogioco LEGO Star Wars, che trovate su Amazon, è una celebrazione del franchise di George Lucas, e non poteva perdersi un’occasione del genere.

Un titolo che ha fatto sfaceli. È stato amato tantissimo dalla community ed è diventato uno dei videogiochi LEGO più venduti di sempre.

È che ha generato anche un momento di pura follia nei fan di Star Wars. La minifigure di Luke, esclusiva per l’edizione limitata, è schizzata di prezzo su eBay.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker celebra il May the Fourth quindi, il 4 maggio più galattico dell’anno, con delle novità per il titolo.

Come riporta GameInformer, da oggi sono disponibili due nuovi character pack tra quelli disponibili tramite DLC.

I character pack, come è facile intuire, contengono dei nuovi personaggi utilizzabili all’interno del gioco, provenienti ovviamente dallo sconfinato mondo di Star Wars.

Quelli disponibili da oggi, per altro, provengono dalle serie più amate degli ultimi tempi: The Mandalorian e The Bad Batch.

Rispettivamente lo show dal sapore western con l’amatissimo “Baby Yoda” di nome Grogu, e lo spin-off dall’amatissima serie the Clone Wars.

I due nuovi DLC contengono alcuni tra gli eroi più amati dalla fanbase. Il pack dedicato alla seconda stagione di The Mandalorian include Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand, e Moff Gideon. L’altro, invece, introdurrà Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair, ed Echo.

Un ottimo modo per celebrare il giorno della community di Star Wars. Che potete festeggiare anche con le tante offerte LEGO dedicate a questo giorno speciale.

Anche Steam sta facendo la sua parte, mettendo in sconto nelle sue ormai iconiche follie della settimana alcuni videogiochi di Star Wars.