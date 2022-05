Tanti regali LEGO Star Wars per il May the Fourth be with you!

Come ogni anno, si sta avvicinando la giornata più attesa dagli appassionati di Star Wars: il 4 Maggio (May the Fourth be with you)! Per l’occasione, lo store ufficiale LEGO ha lanciato un’incredibile promozione, che durerà fino al prossimo 4 maggio, che vi permetterà di ottenere degli imperdibili regali esclusivi!

Oggi, in particolare è stata lanciata la prima versione in assoluto di LEGO Star Wars Ultimate Collector Series del Landspeeder di Luke Skywalker, tratta da Star Wars: A new hope. Questo set , venduto al prezzo di 199,99€, include 2 minifigure LEGO degli iconici personaggi di Star Wars: Luke Skywalker con spada laser, elettrobinocolo e C-3PO, più una targa con i dati tecnici di X-34 Landspeeder. Inoltre, presto saranno disponibili alcuni nuovi prodotti prodotti per la gamma LEGO Star Wars, inclusi un paio di caschi nuovissimi, molto apprezzati dai fan della serie.

Nel caso catalogo presente sul sito, vi segnaliamo in modo particoalre il set LEGO Star Wars Millennium Falcon, proposto a 799,99€, oppure il set LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer, in vendita a 699,99€, senza dimenticare lo splendido set LEGO Star Wars Mos Eisley Cantina, che potete avere a 349,99€.

Coloro che acquisteranno set LEGO Star Wars sino al 4 maggio otterranno i seguenti tre premi:

Ricevi un AT-ST in regalo con acquisti LEGO Star Wars superiori a € 40.

Portachiavi VIP Mandalorian con acquisti LEGO Star Wars superiori a € 70 (per LEGO VIP).

Lars Family Homestead Kitchen: il tuo regalo con acquisti LEGO Star Wars superiori a € 160!

Inoltre, durante questo periodo di tempo, gli acquirenti VIP nuovi ed esistenti potranno ottenere doppi punti VIP su set LEGO Star Wars selezionati. La promozione con doppi punti VIP e omaggi si svolgerà dal 1° maggio all’8 maggio.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.