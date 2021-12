LEGO, leak svela i set di Horizon Zero Dawn e Sonic (e sono stupendi)

I set LEGO hanno un fascino immortale, e per noi videogiocatori sono diventati ancora più interessanti da quando hanno cominciato a riguardare i nostri videogiochi preferiti.

Il lancio più reboante è stato quello di LEGO Super Mario, perché oltre alla bellezza del set in sé c’è stata l’integrazione elettronica con il bluetooth e la realtà aumentata.

C’è chi poi si diverte a creare i propri set videoludici personalizzati, come il genio che ha realizzato l’elmo di Master Chief con i mattoncini danesi.

I quali hanno la capacità di rendere più adorabili anche le creature più orribili, come i boss più celebri di Bloodborne che, in questa versione, sono leggermente più carini.

LEGO sta investendo molto sui franchise videoludici, da Minecraft ad Overwatch, e visto il successo che questi set hanno avuto è lecito aspettarsene di nuovi.

Infatti, come riporta VGC, un leak ha svelato quali saranno i videogiochi protagonisti dei prossimi set che verranno annunciati.

Pare proprio che Horizon Zero Dawn e Sonic saranno i titoli prescelti per essere trasformati in mattoncini, stando a quanto è stato pubblicato di recente su Twitter.

There's yer Sonic Lego set leaked. pic.twitter.com/UC0UV0rpu6 — Jordan Middler (@JordanMiddler) December 24, 2021

Come potete vedere dal tweet qui sopra, il set dedicato al porcospino blu di SEGA sarà un omaggio alla prima apparizione videoludica. Per quanto riguarda Horizon Zero Dawn, invece, sul sito di un rivenditore tedesco è apparsa una inserzione di un set dedicato alle creature Tallneck, dal prezzo di circa €80.

Come spesso accade per questo tipo di prodotti, i set partono come LEGO Ideas, per poi diventare dei prodotti completi una volta che ricevono un numero sufficiente di voti.

Chissà se, un giorno, vedremo anche questo set dedicato a Metal Gear Solid diventare realtà, e non solo la creazione molto elaborata di un fan.

Per quanto riguarda Sonic, questo non è sicuramente l’elemento di merchandise più stravagante, perché SEGA ha prodotto dei profumi a tema.