Leggende Pokémon Arceus vi garantisce la cattura degli Shiny con un semplice trucco

Una delle attività più amate dai fan del franchise ideato da Game Freak è sicuramente la ricerca delle versioni Shiny: naturalmente, i Pokémon cromatici non potevano mancare nemmeno su Leggende Pokémon Arceus.

A causa del gameplay diverso di Leggende Pokémon Arceus e della natura stessa delle creature che incontreremo, la loro cattura non è necessariamente garantita: questo non solo perché potremmo rischiare di esaurire tutta la loro energia per un semplice errore di calcolo, ma anche per il fatto che i mostriciattoli di questo episodio potrebbero anche decidere di fuggire, in base alla loro tipologia.

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi nella nostra guida dedicata, trovare Pokémon Shiny è diventato più facile che in passato, ma questo non toglie che farsi sfuggire una di queste, comunque rare, creature possa comportare una certa frustrazione.

Fortunatamente, come segnalato da TheGamer, un fan è riuscito a scoprire un trucco che vi permetterà con un piccolo accorgimento di garantirvi sempre e comunque la cattura di uno Shiny, dato che avrete la possibilità di riprovarci.

L’utente Reddit Azoth_Magnum ha infatti condiviso la propria esperienza sul forum dedicato alla serie, avvertendo gli altri giocatori di disattivare il salvataggio automatico subito dopo aver individuato uno Shiny.

Dopo aver infatti salvato manualmente la vostra partita, ricaricando il salvataggio incontrerete nuovamente tutti i Pokémon che erano presenti nell’area fino a quel momento.

Questo include anche gli Shiny di Leggende Pokémon Arceus, trovando dunque la conferma che gli spawn non verranno rigenerati a ogni salvataggio, permettendo così di abusare le meccaniche di gioco per garantire la cattura di uno Shiny.

Il fan autore della scoperta ha infatti raccontato la propria esperienza con un Glameow cromatico, raccontando di averlo fatto spaventare per errore ma che caricando il suo file ha potuto avere una seconda chance, per poi riuscire a catturarlo al terzo tentativo.

Insomma, se siete amanti della caccia agli Shiny, il nostro consiglio è dunque quello di disattivare il prima possibile il salvataggio automatico e affidarvi a quelli manuali il prima possibile.

Ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus ha già totalizzato risultati incredibili: in breve tempo è diventato il gioco più venduto in molteplici paesi, tra cui l’Italia, diventando anche uno dei capitoli della serie di maggior successo.

C’è chi ha considerato il lancio un vero e proprio evento da festeggiare, in alcuni casi forse anche un po’ troppo sul serio, come dimostra ciò che è accaduto a una linea della metropolitana di Taiwan.