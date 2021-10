Leggende Pokémon Arceus vi ha deluso? Ecco un bellissimo Pokémon open world

L’annuncio di Leggende Pokémon Arceus venne accolto con iniziale entusiasmo dalla community, dato che sembrava promettere una grande rivoluzione per il franchise e l’introduzione di un ampio open world.

Non a caso, pochi minuti dopo che venne presentato ufficialmente, molti appassionati iniziarono a paragonarlo a The Legend of Zelda Breath of the Wild, proprio per via delle ambientazioni utilizzate e per la volontà di voler rivoluzionare la formula di gameplay.

Si sono infatti moltiplicate le segnalazioni degli utenti che lo avevano messo a confronto proprio con il capolavoro Nintendo, facendo notare le evidenti somiglianze a livello estetico.

Tuttavia, pochi giorni fa è arrivata una brutta notizia da parte degli sviluppatori: Leggende Pokémon Arceus non sarà un open world, rendendo dunque ingeneroso il paragone fatto con l’avventura di Link su Switch.

Inevitabilmente, la notizia non è stata accolta favorevolmente dalla community, che nelle ultime ore ha iniziato a guardare con scetticismo il titolo dopo la rivelazione a sorpresa.

Il desiderio dei fan di vedere un vero e proprio open world dedicato a Pokémon è infatti molto elevato, al punto che un artista ha deciso di provare a immaginarlo davvero.

L’artista Shen YH ha dunque ricreato le ambientazioni di Sinnoh, la regione protagonista di Diamante Lucente e Perla Splendente, introducendo anche elementi di una possibile interfaccia in-game per un possibile gioco open world di Pokémon.

Il risultato è sicuramente spettacolare da vedere: potete ammirarlo voi stessi negli artwork visibili di seguito e nel suo profilo su Artstation.

Pokémon open world pic.twitter.com/ZGvgvpqFLf — THE ART OF VIDEO GAMES (@VideoArtGame) October 20, 2021

I fan hanno fatto prontamente i loro complimenti all’artista, sottolineando che questa idea era esattamente ciò che si aspettavano dal nuovo ambizioso titolo di Game Freak, riaccendendo dunque il desiderio di vedere un vero e proprio open world ufficiale.

Vedremo se in futuro gli sviluppatori del franchise decideranno di accontentare la propria community: nel frattempo, vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus uscirà ufficialmente il 28 gennaio 2022.

Vale comunque la pena di ricordare che Leggende Pokémon Arceus introdurrà comunque un gameplay diverso dagli altri capitoli della serie, offrendo la possibilità di utilizzare diversi stili di combattimento.

Sarà anche possibile affrontare delle vere e proprie boss fight, che funzionerà in maniera molto diversa dalle battaglie contro gli allenatori o i Pokémon leggendari a cui gli utenti sono abituati.

Restano comunque evidenti i limiti a livello grafico, soprattutto per quanto riguarda il livello di dettaglio degli alberi, problema già noto a chiunque abbia giocato a Spada e Scudo.