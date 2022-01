Leggende Pokémon Arceus, c’è un easter egg da un altro gioco Pokémon

Finalmente Leggende Pokémon Arceus è arrivato sulle Nintendo Switch di tutto il mondo, con il suo carico di novità in ambito gameplay.

Il nuovo corso delle avventure Pokémon è stato atteso dalla community dei fan, dopo le ultime iterazioni che hanno deluso una buona parte dei giocatori.

Vi abbiamo raccontato Leggende Pokémon Arceus giusto qualche giorno fa, potete recuperare la nostra recensione per capire se la nuova avventura può fare per voi.

Un gioco che, ovviamente, è collegato in vari modi con altri giochi Pokémon, come il fatto che alcune creature si possono catturare solamente se possedete altri giochi della serie.

Come i fan più appassionati sapranno, Leggende Pokémon Arceus è ambientato nello stesso mondo dei più recenti Perla Splendente e Diamante Lucente, e non mancano ovviamente i riferimenti ai giochi ambientati nell’epoca futura.

Un gioco ampio come Arceus nasconde tantissimi dettagli all’interno del suo grande mondo, e pare proprio che ci sia un easter egg molto preciso ambientato negli ultimi giochi usciti su Nintendo Switch.

Come riporta IGN US, Leggende Pokémon Arceus ha un easter egg di Diamante e Perla. Un riferimento, legato all’incontro con un Pokémon leggendario, ad un puzzle che si può risolvere solamente se conoscente un easter egg dei giochi citati.

In Arceus riceverete, nel secondo atto, una sidequest chiamata “The Sea’s Legend”. La missione riguarda un misterioso Pokémon visto nell’oceano, ma non viene dato nessun indizio su come incontrarlo.

Mentre i giocatori ignari si ritrovernano a vagare nelle Cobalt Coastlands nella speranza di trovarlo, quelli che conoscono Diamante e Perla hanno avuto la possiblità di leggere un testo su questo elemento dell’ambientazione che li potrà aiutare.

Si tratta di un libro omonimo al nome della missione, ovvero “The Sea’s Legend”, che spiega esattamente come trovare questo Pokémon leggendario.

In attesa di giocare, a partire da oggi, a Leggende Pokémon Arceus potete godervi questo bellissimo trailer per entrare nel mondo di Hisui.

Anche Pokémon GO ha festeggiato l’arrivo di Arceus, con una forma speciale di una creatura che proviene proprio dal nuovo continente da esplorare.