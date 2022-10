Legacy of Kain Soul Reaver, il remake prende forma (grazie ai fan)

Crystal Dynamics ha ripreso il controllo di Legacy of Kain, dopo il passaggio a Embracer Group, tanto che il futuro della saga appare alquanto roseo.

Da molto tempo i fan sperano infatti che la saga possa finalmente tornare (per i nostalgici c’è sempre Amazon), sebbene al momento non c’è stato ancora alcun annuncio ufficiale.

Come chiesto agli appassionati grazie a un sondaggio, sembra che l’affluenza di utenti abbia dato i risultati sperati, mirando quindi a un ritorno del franchise in tempi medio brevi.

Ad agosto vi avevamo segnalato di come un artista si era portato avanti con il lavoro, realizzando il suo remake di Soul Reaver, che a quanto pare sta prendendo sempre più forma.

Il bravissimo Gilberto Magno ha realizzato altri concept relativi a un vero e proprio remake del primo Soul Reaver, grazie all’ausilio del potente motore grafico Unreal Engine 5.

Per mostrare i passi avanti, Magno ha rilasciato altre immagini che mostrano mostra un primo piano di una creatura demoniaca e Raziel con tanto di logo ufficiale di questo fantomatico Legacy of Kain Soul Reaver Remake.

L’autore ha rilasciato diversi post sul suo profilo social per mostrare l’avanzamento dei lavori.

Poco sotto, trovate anche un video che mostra il demone vampiro realizzato in Unreal Engine 5 (da notare i dettagli della pelle e dei capelli, davvero superlativi).

Trovate il filmato nel player sottostante:

Ovviamente, ricordiamo che il lavoro di Magno è realizzato senza alcuno scopo di lucro, né è previsto il rilascio effettivo di un fan remake dedicato all’avventura di Raziel (anche se la speranza di un annuncio ufficiale è sempre l’ultima a morire).

Restando in tema, ricordiamo anche che alcune settimane fa è stato rilasciato un HD Texture Pack per il classico Legacy of Kain Soul Reaver, da ora disponibile in forma gratuita.

Ma non solo: nei mesi scorsi un artista ha deciso di realizzare alcune opere a tema Soul Reaver realmente sorprendenti.