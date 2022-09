Left 4 Dead potrebbe tornare molto presto, ma non è come pensate

Left 4 Dead 2 è ormai diventato uno dei classici più amati di Valve, diventando un vero e proprio punto di riferimento su come realizzare uno sparatutto horror cooperativo: la saga venne però messa in standby diversi anni fa, proprio come molti altri franchise della casa di Steam.

Una lacuna che è stata colmata in parte da alcuni degli stessi autori con il loro recente Back 4 Blood (che potete recuperare a meno di 11 euro su Amazon), ma che ha portato i fan a domandarsi se avrebbero mai rivisto un “vero” terzo capitolo della saga.

Sebbene questa domanda sia destinata a non avere ancora una risposta, anche se Valve ha ammesso di non aver mai smesso di lavorare a nuovi giochi e di aver perfino intenzione di tornare nel mondo di Half-Life, sembra che almeno per il secondo capitolo potrebbe esserci spazio per una nuova inaspettata versione.

Come riportato da eXputer, l’ente di classificazione australiano ha infatti svelato pubblicato sul proprio sito ufficiale la pagina di un misterioso Left 4 Dead 2 Mobile: sembra dunque che Valve abbia intenzione di portare questo amatissimo capitolo anche su smartphone.

Al momento il titolo risulta classificato con una valutazione G, che rende il prodotto adatto a tutti: considerata la vera natura di Left 4 Dead 2, sembrerebbe essere una indicazione provvisoria in attesa di poter scoprire il gioco in azione.

Sembra che però la creazione di questa pagina sia particolarmente recente, venendo datata soltanto al 2 settembre: l’ente di classificazione australiano avrebbe inoltre anticipato che il publisher di questa versione sarebbe CB&AKG Games, che si occupa di distribuire i giochi prodotti da Blizzard in Indonesia e nelle Filippine.

Attualmente si tratta delle uniche informazioni in nostro possesso: chi desiderava un sequel di Left 4 Dead 2 resterà certamente deluso, tuttavia una versione smartphone potrebbe essere stata valutata come la strategia giusta per sondare l’interesse nei confronti del franchise e dare nuova vita a uno degli shooter più amati degli ultimi anni.

Naturalmente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di comunicati ufficiali da parte di Valve: nel frattempo, i fan potranno consolarsi con il divertente Back 4 Blood, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dedicata.

A tal proposito, vale la pena di sottolineare che il titolo di Black Rock Studios si è recentemente aggiornato per permettere di giocare la campagna anche offline: potrebbe essere dunque un’ottima occasione da cogliere al volo in attesa di novità sul “vero” Left 4 Dead.