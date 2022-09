Half-Life 3 sta arrivando? Valve non si ferma e ha ancora «molto da dire»

Il destino di Half-Life 3 potrebbe non essere stato ancora deciso del tutto: Valve ha infatti confermato in una nuova intervista di essere al lavoro su nuovi giochi e di essere pronta a tornare nell’universo di Gordon Freeman.

Dopo il grande successo ottenuto da Half-Life Alyx, il capitolo studiato per visori in realtà virtuale come Meta Quest 2 (che trovate in bundle su Amazon), la casa di Steam sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi e ha ammesso di non aver ancora rinunciato a uno dei suoi franchise più amati.

Probabilmente non vedremo mai quella che era l’idea originaria per il terzo capitolo, che a un certo punto sembra essere esistito davvero, ma questo non significa che non vedremo mai un atteso successore di Episode 2.

In un’intervista rilasciata a Famitsu (via TweakTown), Greg Coomer di Valve ha infatti confermato non solo l’intenzione di produrre nuovi modelli di Steam Deck, ma che i lavori su nuovi videogiochi non si sarebbero mai interrotti.

Coomer ha ribadito che la casa di Steam ha diversi giochi in lavorazione e che il loro sviluppo è un’assoluta priorità per Valve: pur non sapendo dire nel dettaglio il numero di persone coinvolto, ha ribadito che si tratta di una quantità di sviluppatori davvero numerosa.

Non poteva poi mancare un riferimento all’ipotetico Half-Life 3: in merito a una specifica domanda sul ritorno del franchise, la casa di Steam ha sottolineato di non essere pronta ad abbandonare l’universo di Gordon Freeman e Alyx Vance:

«La risposta breve è: sì, abbiamo ancora molto da dire sul mondo di Half-Life. Alyx è la dimostrazione che c’è ancora molto di cui parlare su questo mondo».

Insomma, le parole sembrano non lasciare spazio a fraintendimenti: Valve non ha ancora finito di approfondire l’universo di una delle sue IP più amate e potrebbero aspettarci novità interessanti nel breve periodo.

Coomer ha poi sottolineato che Half-Life non è l’unico gioco su cui vorrebbe tornare, manifestando il desiderio di un possibile nuovo capitolo di Portal, magari più approfondito rispetto al gioco gratis lanciato per promuovere Steam Deck.

Curiosamente, ricordiamo che il secondo capitolo della serie è stato reso “disponibile” su Nintendo Switch: una versione incompleta del gioco è stata recuperata all’interno dei file del porting del primo Portal. Tuttavia, attualmente non c’è alcun piano per realizzare un porting completo, né è stato ancora annunciato quale sarà il nuovo videogioco della serie.