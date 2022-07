League of Legends, streamer bloccata dai troll in un match di 3 ore, poi viene bannata

League of Legends è un gioco decisamente appassionante dal punto di vista strategico, ma che può diventare davvero frustrante alle volte.

La piattaforma di Riot Games ha tanti stimoli per i giocatori, tra contenuti da acquistare (tramite i Riot Points acquistabili su Amazon) ed ovviamente il gameplay stratificato ed altamente tattico.

I tornei ufficiali sono un vero spettacolo da vedere per esempio, sia che conosciate le regole del gioco oppure no.

Il segreto è anche il fatto di essere in continua trasformazione, con tantissimi eventi e contenuti che vengono aggiunti da Riot Games con regolarità.

Ma non sempre le partite di League of Legends scorrono tranquille, soprattutto quando ci si mettono di mezzo i troll.

Lo sa bene la streamer coreana Kim “kkyuahri” So-Hyun che, come riporta PC Gamer, è rimasta intrappolata in un incubo.

La streamer ha trascorso tre ore bloccata in una partita classificata, con tanto di streamsniping e conseguente ban di 14 giorni per inattività.

Kkyuahri era in live su AfreecaTV, un servizio di streaming coreano simile a Twitch, quando due giocatori della sua stessa squadra e due giocatori della squadra nemica hanno deciso di bloccarla in una lunga partita.

Con i giocatori della sua stessa squadra che eliminavano i minion e informavano l’altra squadra della sua posizione, la partita è stata estesa artificialmente a oltre tre ore.

Kkyuahri ha tentato di proporre una votazione per abbandonare la partita ma, ovviamente, i tentativi sono falliti a causa del voto contrario della maggioranza.

Dopo essere stata eliminata per oltre 120 volte, la streamer ha deciso di lasciare la partita in corso e iniziare a giocare a FIFA in un secondo schermo.

Il tutto per non essere squalificata per abbandono in una partita classificata, ma la beffa è stata il ban da parte di Riot Games per inattività in un match. Frutto, probabilmente, di una segnalazione massiccia da parte di tutti i giocatori.

La streamer ha contattato il supporto Riot Games per spiegare la situazione e tentare di revocare il ban, ma ancora non ci sono state risposte dall’azienda.

Per altre notizie su League of Legends, l’azienda ha deciso di recente di aumentare il prezzo delle microtransazioni, per motivi che risiedono nel momento storico attuale.

Tra i prossimi progetti di Riot Games ci dovrebbe essere anche un MMO ma, stando alle ultime dichiarazioni, probabilmente non lo vedremo mai.