PG Nationals Spring Split 2022 al via: è sfida tra i fuoriclasse di League of Legends

I giocatori più forti in assoluto su League of Legends sono pronti a darsi battaglia: il 18 gennaio è stato infatti inaugurato, per la sua quinta edizione, l’appuntamento con PG Nationals Spring Split 2022. Gli amanti del celebre MOBA di Riot Games sapranno già che parliamo del più famoso torneo su scala nazionale dedicato a LoL, che metterà di fronte gli otto migliori team italiani: le squadre che trionferanno arriveranno agli European Master 2022.

«Per sette intense settimane, i migliori 8 team del panorama competitivo si daranno battaglia per conquistare l’ambito posto alla fase dei Play-off, che si svolgeranno nelle settimane successive fino alla finale del 20 marzo, assicurando agli appassionati uno show mozzafiato» ci anticipa il comunicato stampa che accompagna il via delle competizioni.

«Davanti agli schermi si alterneranno team ormai esperti come aNc Outplayed – presenti fin dagli albori della competizione – e i campioni in carica Macko, ma anche new entry provenienti dal Circuito Tormenta e dai Proving Grounds, come Esport Empire e Atleta Esport. Tra i grandi ritorni, i fan più longevi riconosceranno gli Axolotl, alla loro terza partecipazione, così come i Cyberground Gaming, che con un roster davvero competitivo, in questa edizione puntano direttamente agli European Masters.

Gli appassionati, di certo, ricorderanno la finale dello scorso split sfiorata dai GG Esport, seriamente intenzionati a ritentare l’impresa e a scombinare nuovamente tutte le previsioni. Infine, tornano anche i Samsung Morning Stars, che avranno una marcia in più grazie alla loro appassionata community, sempre pronta a sostenere calorosamente il team in ogni match. Tra alcune squadre al loro debutto e diversi veterani della competizione, chi riuscirà a strappare il titolo ai Macko?».

Gli appassionati degli eSport potranno seguire gli appuntamenti direttamente sul canale Twitch ufficiale della competizione, dove è anche possibile trovare tutti gli ulteriori dettagli relativi alle sfide e al palinsesto.

Il guanto di sfida è lanciato e, come sempre, non possiamo che augurarci che vinca il migliore!