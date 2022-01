League of Legends, annunciati tanti campioni ed eventi: ecco le novità

League of Legends è uno dei brand videoludici più giocati ed amati nel mondo, e Riot Games è sicuramente in uno dei suoi momenti migliori.

L’azienda ha lanciato anche una nuova IP, ovvero Valorant, che rappresenta anche il primo ingresso nel mondo degli shooter competitivi.

Di cui abbiamo provato di recente il nuovo agente, che si collega in un modo ancora misterioso ad uno dei personaggi che verranno introdotti in League of Legends.

Un brand che si è espanso di recente anche fuori dal genere dei MOBA con Ruined King ad esempio, un ottimo tentativo di espandere la narrativa del franchise.

Pochi giorni fa Riot Games ha tenuto una presentazione per annunciare tutte le novità del 2022 di League of Legends e, come era lecito aspettarsi, ci sono tante cose in ballo.

La prima cosa, lo accennavamo prima, è un nuovo campione che arriverà a brevissimo: Zeri, la scintilla di Zaun.

Potete trovare il trailer di presentazione qui sotto:

Si tratta di un AD Carry le cui abilità ruotano tutte intorno all’elettricità, è dotata di grande mobilità e una bella gamma di mosse offensive. Può potenziare i propri scudi, rubare gli scudi dagli eroi avversari, potenziare la propria velocità, e soprattutto muoversi attraverso il terreno.

Zeri sarà disponibile nell’aggiornamento 12.2 di League of Legends, nel quale verranno introdotte anche la solita badilata di skin e contenuti cosmetici di vario tipo.

In questo senso Riot Games ha annunciato che, con gli aggiornamenti futuri, di tanto in tanto sarà possibile riuscire ad acquistare vecchie skin esclusive di stagioni passate. Ovviamente per un breve periodo, ma darà la possibilità a tutti di recuperare un vecchio contenuto, ogni tanto.

Anche League of Legends Wild Rift si aggiornerà con nuovi eroi nelle prossime due patch, ovvero Sett, Yuumi, Karma e Shen, un bel modo di supportare una valida alternativa al gioco classico.

Tanti annunci che arrivano nel momento in cui Riot Games deve fare i conti con i comportamenti scorretti all’interno dell’azienda, per i quali sono arrivate le prime sentenze.

Lo scorso anno League of Legends è stato anche protagonista di Netflix, con una serie che dovete assolutamente recuperare, anche se non siete fan del gioco.