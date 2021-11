League of Legends si espande: due nuovi giochi disponibili da ora!

Con il lancio di Arcane, al serie Netflix ispirata a League of Legends, Riot Games sta cogliendo l’occasione per annunciare e pubblicare tanti nuovi titoli.

Il franchise di Riot Games è stato, per tutti questi anni, confinato solamente intorno al MOBA più famoso, ma da un po’ si sta espandendo su altri generi.

La serie che viene pubblicata settimanalmente su Netflix è senz’altro il prodotto più importante, e si è rivelato uno show molto più bello di quanto potessimo aspettarci.

Ed è arrivato, nei giorni scorsi, anche il crossover più atteso, perché League of Legends è arrivato finalmente all’interno di Fortnite: ecco i dettagli.

League of Legends si espande su altri generi videoludici dicevamo, e mentre continua la sequela di annunci da parte di Riot Games, alcuni di questi stanno anche uscendo.

Sono ben due, infatti, i videogiochi che sono disponibili da questo momento su tutte le console, PC, Nintendo Switch e anche Netflix, in un caso.

Il primo è Hextech Mayhem, dagli autori di Bit.Trip, che era stato annunciato qualche giorno fa, ed è probabilmente il gioco più curioso tra quelli annunciati negli ultimi giorni. Ecco la descrizione:

«In questo frenetico runner musicale, ogni azione ha una reazione esplosiva e il caos non finisce mai. Vesti i panni di Ziggs, l’esperto di hexplosivi, e terrorizza i quartieri di Piltover con le tue scorribande.»

Hextech Mayhem è disponibile da ora per PC, Switch, e nei prossimi giorni anche all’interno dell’app di Netflix per mobile.

L’altro titolo disponibile da ora, per tutte le console e PC, è The Ruined King, un gioco di ruolo annunciato nel 2019 dagli autori di Battlechasers Nightwar. Ecco la descrizione:

«Ribellati alla rovina – Riunisci un gruppo di campioni di League of Legends, esplora Bilgewater e salpa per le Isole Ombra per scoprire i segreti della letale Nebbia Nera in questo entusiasmante GDR a turni.»

Un titolo più convenzionale se vogliamo, che esplora anche il mondo di Runeterra. In più, Riot Games ha anche annunciato due altri titoli.

Song of Nunu è un’avventura single player dagli sviluppatori di The Sexy Brutale, mentre Convergence è un puzzle-platformer 2D di cui non sappiamo granché.

Dopo i già noti excursus, tra cui Wild Rift per smartphone che si è rivelato un ottimo titolo, ve ne avevamo già parlato tempo fa.

Ma League of Legends è inarrestabile anche perché si è unito ad uno dei titoli più famosi degli ultimi tempi, in un crossover inaspettato.

E per un attimo avevamo anche pensato che il crossover con Fortnite non si sarebbe fatto, perché era già stato fatto con un grande concorrente.