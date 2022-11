League of Legends annuncia un torneo al femminile, per promuovere la diversità

Se League of Legends non ha avuto certo problemi negli ultimi tempi, Riot Games si è trovata a dover affrontare delle problematiche importanti.

Dal 2018 l’azienda si è ritrovata a dover gestire una pesante causa per discriminazioni, arrivata alla fine qualche tempo fa.

Riot Games si è ritrovata infatti a dover pagare un risarcimento astronomico, per tutte le vittime di abusi nei meandri dell’azienda.

Il futuro di League of Legends passerà anche per questa nuova consapevolezza, come ha svelato proprio l’azienda qualche tempo fa in un comunicato.

Come riporta PC Gamer, infatti, Riot Games ha annunciato un torneo di League of Legends tutto al femminile per questo scopo.

Il torneo, chiamato Rising Stars, ha lo scopo di promuovere l’inclusione e le opportunità negli eSport, con ogni squadra che dovrà essere composta interamente da donne di età superiore ai 16 anni.

Le squadre si sfideranno (anche con gli accessori da gaming ufficiali che trovate su Amazon) per un montepremi di £3.000 (poco meno di €3.500), con un evento in streaming che sarà prodotto a Nottingham dagli studenti di Esports Production, che potranno fare pratica in questo modo.

L’evento inaugurale si terrà online il 26 e 27 novembre di quest’anno ed è rivolto alla regione del Nord Europa, che Riot Games definisce come Regno Unito, Repubblica d’Irlanda e nazioni nordiche, sebbene sia aperto anche a giocatori di altre regioni europee.

Chiunque voglia partecipare potrà registrarsi sul sito ufficiale fino al 22 novembre. Registrazione che, ovviamente, prevede la verifica del genere in collaborazione con DivE, un’organizzazione che promuove la diversità di genere negli eSport che già assiste l’azienda in operazioni simili per i tornei di Valorant e Wild Rift.

Una iniziativa davvero lodevole, che speriamo Riot Games possa replicare in qualche modo anche con i giochi futuri, tra cui Project L, il picchiaduro in sviluppo.

Mentre League of Legends arriverà alla fine, prima o poi, ma il team di sviluppo ha detto che succederà solamente ad una condizione.