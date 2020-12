Le romance di Cyberpunk 2077 e la libertà sessuale di Night City

Come spiegato nella recensione di Cyberpunk 2077, l’opera di CD Projekt fotografa con occhio critico una Night City che è specchio futuristico delle megalopoli dei giorni nostri, tra vizi, degrado, eccessi e squallide miserie. Avevamo anche parlato della qualità delle missioni secondarie, alcune delle quali abbiamo preferito definirle “primarie facoltative”. Queste missioni non solo approfondiscono le storie dei personaggi, le loro tribolazioni, i loro affari e le loro vite segrete, ma aggiungono valore all’intera opera, che ne esce ancora più coesa, articolata e ricca.

Nell’analizzare perché Cyberpunk 2077 ci dimostra che siamo una società senza speranza, abbiamo messo in luce anche il modo di raccontare il sesso: “capiterà di vedere personalità ambigue, donne e uomini che dai vicoli sudici richiamano la vostra attenzione per offrirvi i loro osceni servigi“. Ma in un mondo così egoista, disperato e senza più alcun valore, c’è ancora spazio per delle vere storie d’amore? C’è spazio per creare delle relazioni con alcuni dei tanti personaggi che popolano Night City?

La risposta è positiva a entrambe le domande, ed esplorando le romance di Cyberpunk 2077 vi renderete conto che il team di sviluppo polacco ha curato con molta attenzione anche le sfumature legate alle libertà e alle preferenze sessuali di ciascuno, escludendovi dai rapporti intimi se non rispecchiate i gusti di chi avete davanti, aprendo così la strada a esiti tutt’altro che scontati.

Non penserete mica di voler fare una romance anche con lui... o forse sì?

Le romance di Cyberpunk 2077

Tra rapporti sentimentali approfonditi, notti di sesso, approcci e situazioni non sempre leggibili, Cyberpunk 2077 dimostra di curare a dovere anche questo aspetto. Sebbene in termini strettamente numerici non sia possibile sbizzarrirsi con gran parte delle persone più di spicco che incontrerete nell’avventura, il modo in cui vengono indirizzate le relazioni (per lo meno alcune) ci ha convinto molto, mettendo in luce personaggi con indecisioni, fragilità, paure, sfrontatezze e buone sfumature caratteriali. La credibilità di certe situazioni, e soprattutto le risposte e gli esiti che otterrete, sono in grado di incanalare le romance nel giusto binario o farle fallire miseramente, perdendo anche la possibilità di far culminare un corteggiamento in un travolgente momento di ardori e passioni.

In Cyberpunk 2077 può però succedere che non siano solo le risposte e gli approcci a determinare la riuscita delle storie d’amore, perché di fatto ogni personaggio ha delle precise preferenze sessuali, e se le sembianze del vostro V non coincidono col gusto di chi avete davanti, il due di picche è assicurato. Non staremo qui a dirvi tutte le combinazioni utili a portarvi a letto chi volete, né tanto meno vogliamo dirvi quali personaggi siano preposti a questa funzione o quali preferenze abbiano. Nella ricerca del realismo, è solo conoscendo davvero l’interlocutore che capirete molto più di lui, e Cyberpunk 2077 in tal senso fa buoni passi in avanti.

I giocatori che vorranno esplorare il mondo di Cyberpunk 2077 devono però sapere che non basterà una sola partita per vedere tutte le romance, e che avere un personaggio donna o uomo cambia radicalmente sia con chi avrete a che fare, sia le reazioni a cui potrete assistere. E se doveste invece decidere di avere un alter ego uomo con voce da donna o viceversa? Siamo sicuri che il vostro interlocutore etero sia ben disposto ad accettare qualcosa che in effetti gli suonerà terribilmente strano e che possa metterlo a disagio? Scopritelo da soli.

Attenzione a ciò che desiderate.

Sesso a Night City, ma preparatevi anche ad andare in bianco

In Cyberpunk 2077 è possibile avere relazioni eterosessuali, omosessuali, incontrare chi è bisessuale o chi vi sceglie solo per il sesso e non per approfondire la relazione. Al di là delle romance obbligate, che sarebbe meglio definire situazioni e scene integrate nel tessuto narrativo di gioco, ci sono possibilità che vi si apriranno solo a determinate condizioni. Per esempio, potrete entrare solo nelle grazie di un personaggio se avrete risposto in un certo modo e se avrete agito come lui o lei si aspettava, e c’è in effetti il rischio che delle potenziali occasioni vengano perse per strada irrimediabilmente. O addirittura, che certe opzioni non vi si presentino mai a causa degli esiti di una missione. Fa parte della vita di Night City, e in fondo, fa parte anche della nostra.

Vi siete perdutamente innamorati di Panam (come vi capisco) ma non riuscite ad avere il giusto approccio o state sbagliando tempi e modi? Gran peccato, perché è possibile che non entriate mai nel suo cuore. Vi intriga Judy Alvarez, che è tra i primi personaggi che incontrerete nell’avventura? Bene, allora prima di capire se è il caso di farsi avanti, probabilmente dovreste ascoltare di più le sue parole, capire il suo passato e fare attenzione ai racconti delle sue relazioni precedenti.

Il bello di Cyberpunk 2077, è che il gioco sembra spesso voler creare delle situazioni particolari anche con altri personaggi che non sono affatto disponibili per le romance. Capiterà di sentire nell’aria una strana tensione sessuale, di ricevere inviti per cena o di rimanere da soli per approfondire il rapporto, di restare in attesa che qualche fatidica opzione possa spianare la strada a qualcosa di diverso da un contratto di lavoro. Eppure spesso non è come pensate, esattamente come nella vita reale, dove nulla è mai scontato e dove può accadere davvero di tutto.

Panam, dolce Panam: quanti cuori vorrai infrangere?

In conclusione

Nella speranza che i prossimi aggiornamenti e i DLC gratuiti possano arricchire anche questo aspetto di gioco, invero poco nutrito in termini strettamente numerici, il bello di Cyberpunk 2077 è proprio quello di capire chi può effettivamente entrare nelle vostre mire e chi invece rappresenta un vero e proprio abbaglio. Ci sono personaggi, sicuramente quelli più in vista e con cui avrete spesso a che fare grazie ad articolate missioni, che sono chiaramente papabili per una romance; ma preparatevi a sentirvi dire dei no quando scoprirete di non essere l’incastro giusto. Night City, come detto, è il luogo delle grandi libertà, e sarebbe stato poco lungimirante e piuttosto irrealistico offrire poche sfaccettature sessuali quando tutto spinge esattamente nella direzione opposta.

Da un altro punto di vista, la cura delle reazioni e delle ramificazioni, assieme all’importanza dell’inclusività sessuale fa delle romance di Cyberpunk 2077 una componente di gioco finalmente moderna e in linea coi concetti sociali che vuole mettere in scena l’intera opera, orientata a offrire diversificazioni che abbiamo molto apprezzato.

Il sospetto è che alcune potenziali reazioni siano state tagliate assieme ad altre missioni a esse strettamente correlate, ma non avendone la certezza possiamo solamente mettere sul piatto un legittimo dubbio, amplificato da un mondo piuttosto grande che offre però poche scelte reali e tante suggestioni su cui ci si poteva letteralmente lasciare liberi molti giocatori.