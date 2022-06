PS5 e Xbox Series X resteranno introvabili a lungo? Microsoft ha brutte notizie

Il 2022 si preannuncia essere un altro anno estremamente problematico per gli utenti interessati all’acquisto di una console next-gen, dato che la carenza di scorte ha colpito non solo PS5 ma anche Xbox Series X.

Se la casa di Redmond è riuscita a mantenere la situazione abbastanza stabile anche grazie alla disponibilità costante di Xbox Series S (potete acquistarla in offerta su Amazon), non si può dire lo stesso per le console più potenti di Microsoft e Sony, che sembra resteranno introvabili ancora a lungo.

Sony aveva già ammesso che aumentare le scorte è una «priorità assoluta» e che la situazione si sarebbe stabilizzata soltanto alla fine del 2023: uno scenario indubbiamente preoccupante, che lascia intendere come anche durante tutto il 2022 molti fan non riusciranno ad acquistare la console.

A tal proposito sono arrivate ulteriori conferme anche da Microsoft, che sottolinea come anche Xbox avrà ancora problemi per diverse problematiche che stanno affliggendo tutto il settore tecnologico (via GamesIndustry.biz)

Il CFO Tim Stuart avrebbe infatti ammesso in una investors call di aspettarsi che la distribuzione di console Xbox Series X rimanga «traballante» per tutto il 2022, inclusa la stagione natalizia.

Sembra infatti che la reperibilità di scorte sia stata fortemente condizionata dai recenti lockdown in Cina, che hanno notevolmente rallentato la spedizione di componenti, oltre alla già nota carenza di chip che sta causando «elevati margini di pressione sui prezzi logistici».

Stuart ha così confermato che attualmente è possibile importare solo alcune componenti limitate: si tratta di una situazione che favorisce indubbiamente la produzione di Xbox Series S, come ammesso dalla stessa Microsoft, ma che rallenta l’arrivo di console più potenti.

Inutile dunque sottolineare come questi limiti rappresentino un enorme problema anche per la produzione di PS5 da parte di Sony che, come già ammesso dalla stessa compagnia, ha dovuto ammettere che ci vorrà molto tempo prima di superare questa crisi.

Per questo motivo, sembra che la casa di PlayStation abbia seriamente preso in considerazione la produzione di un nuovo modello: sono emersi recentemente nuovi dev kit spediti ufficialmente da Sony.

Vedremo se questo comporterà anche la produzione della misteriosa PS5 Pro: una nota compagnia di componenti hardware ha perfino previsto quando avverrà il lancio di questa console.