PS5, la crisi di scorte sarebbe quasi finita: nuove conferme da… Nintendo

La crisi del settore tecnologico ha causato seri danni a tutto il mercato videoludico, provocando la ormai celebre carenza di scorte di PS5 che sta ormai proseguendo da oltre un anno dalla sua uscita ufficiale.

Una crisi che ha toccato non soltanto Sony ma, a correnti alternate, anche grandi produttori di console videoludiche e non risparmiando nemmeno Nintendo Switch (potete prenotare il modello OLED in edizione limited Splatoon 3 su Amazon), seppur in maniera decisamente meno allarmante.

Proprio come PS5, anche la casa di Kyoto aveva infatti ammesso nelle scorse ore che perfino Nintendo Switch rischiava di diventare presto introvabile, confermando negli ultimi istanti i problemi riscontrati in fase di produzione.

Tuttavia, a differenza di Sony che non si è voluta esprimere con chiarezza sull’argomento, la casa di Super Mario ci ha tenuto a precisare fin da subito che la situazione non solo non richiederà alcun aumento di prezzo, ma lasciando presagire ottime speranze non solo per Switch, ma parallelamente anche per la stessa PS5.

Nintendo ha infatti pubblicato in questi istanti i suoi ultimi risultati finanziari, ma gli analisti di mercato non si sono lasciati sfuggire un’affermazione importante: la casa di Kyoto ha infatti confermato che i problemi di produzione sono stati dovuti alla celebre mancanza di semiconduttori.

Tuttavia, ci sono ottime notizie al riguardo: sembra che la situazione stia migliorando al punto che la compagnia si aspetta di poter produrre e consegnare quante più console possibili già a partire dalla fine dell’estate e nella prossima sessione autunnale.

Una dichiarazione che l’analista Serkan Toto ha immediatamente paragonato a quella di Sony nelle scorse giornate, rappresentando dunque l’ennesima conferma di come la crisi di scorte nel mercato console e, conseguentemente, anche di PS5 potrebbe ormai essere vicina alla fine.

Sounds similar to what Sony said about PS5 last Friday. It looks like PS5 availability in Europe, US and some parts of Asia has already improved in the last several weeks (just anecdotally speaking because Sony does not release numbers). https://t.co/iOJ2umyAcF — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) August 3, 2022

Effettivamente, l’analista fa notare come stiano diventando sempre più comuni i restock di PS5, per quanto non siano ancora in una quantità così elevata da poter rimanere disponibili per l’acquisto a lungo.

Le ultime dichiarazioni di Nintendo, seppur comunicate in riferimento esclusivo a Switch, confermano dunque che la crisi è — lentamente — destinata a finire e con un po’ di pazienza tutti i giocatori saranno in grado di poter acquistare le loro console preferite.

A sperare che possa essere effettivamente così non sono soltanto, ovviamente, gli utenti ma anche le stesse compagnie: la crisi di scorte di PS5 e la conseguente carenza di esclusive ha fatto in modo che i giocatori non siano poi rimasti così affezionati alle loro console next-gen.