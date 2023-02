Lara Croft vi farà compagnia a San Valentino con un nuovo Tomb Raider

C’è una migliore compagnia di Lara Croft per San Valentino? Con Tomb Raider Reloaded potrete scoprirlo definitivamente.

La tenace e bella avventuriera, che potete avere come “compagnia” anche con action figure strepitose come quelle che trovate su Amazon, è tornata al centro delle cronache in questo momento.

Per prima cosa Tomb Raider diventerà una serie TV ad opera di Amazon, con un annuncio a sorpresa che sarebbe al centro di un’operazione molto più grande.

E non solo cinematografica e televisiva, perché Amazon pare sia al centro di una manovra di acquisizione ben più grande.

Intanto a San Valentino tornerà Lara Croft con Tomb Raider Reloaded, titolo mobile che era stato annunciato già da un po’ e che tra poco sarà disponibile.

Il titolo rappresenta anche la prima incursione dell’avventuriera nel genere roguelike, che il 14 febbraio (che pare essere anche il suo compleanno) darà una svolta alle solite dinamiche di gioco di Lara Croft.

Tomb Raider Reloaded sarà disponibile su Android e iOS e potete registrarvi sui rispettivi store già da ora. Tra l’altro, nonostante l’annuncio citato sopra della serie, il titolo sarà disponibile anche all’interno della sezione giochi di Netflix.

Il titolo è indubbiamente molto diverso da quanto abbiamo visto finora nei panni di Lara Croft, con una visuale dall’alto e tantissimi ostacoli e nemici da superare. Curiosamente, però, il titolo sembra attingere da scenari molto familiari ai fan della saga come Vilcabamba, Lost Valley e St. Francis’ Folly.

Gli sviluppatori Emerald City Games e CDE Entertainment (parte di Crystal Dynamics/Eidos) affermano che i giocatori possono aspettarsi “stanze in continua evoluzione” e modificatori di gioco come potenziamenti XP, armi fabbricabili, rune (che aumentano le statistiche di Lara) e aggiornamenti estetici (come il famoso bomber) per dare freschezza al gioco in ogni suo momento nel gioco basato sulla corsa.

Un bel modo per ingannare l’attesa mentre il prossimo episodio in Unreal Engine 5 si prepara a sbarcare sulla nuova generazione.

Per non parlare del bellissimo omaggio fatto da una fan italiana di Tomb Raider, veramente nostalgico e bello.