Annunciato Tomb Raider Reloaded per il 2021

Nel corso della giornata odierna Square Enix ha pubblicato un teaser per Tomb Raider Reloaded, nuovo appuntamento per lo storico franchise dedicato a Lara Croft. Il gioco, per ora avvolto abbastanza nel mistero, sarà un titolo per le piattaforme mobile che evidentemente taglierà i ponti con i precedenti titoli, che erano stati battezzati semplicemente con il nome della protagonista.

Vediamo nel breve teaser, che potete vedere in embed nel tweet di seguito, una Lara Croft con uno stile semi-deformed mentre brandisce le sue storiche doppie pistole, con un look che richiama quello classico e non quello della giovane archeologa della trilogia reboot.

Check out this brand-new teaser trailer for Tomb Raider Reloaded, developed by our friends at Emerald City Games & the Square Enix London mobile team – coming to your mobile device in 2021! pic.twitter.com/I7ZLjMtpaq — Tomb Raider (@tombraider) November 23, 2020

Rimane da scoprire quali saranno le caratteristiche di Tomb Raider Reloaded. Sappiamo che il gioco sta venendo sviluppato da Emerald City Games (GI Joe) e da Square Enix London, mentre sarà ovviamente pubblicato dal publisher giapponese nel corso del 2021.

Tomb Raider Reloaded

Attendiamo ora di apprendere ulteriori dettagli, tra cui la possibilità che il gioco sia free-to-play come i maggiori successi mobile e su quale tipo di meccaniche verterà. Il recente Lara Croft Go, ad esempio, aveva un’anima da puzzle game e vi portava a risolvere degli enigmi su percorsi lineari per arrivare al traguardo di stage in stage.

Tomb Raider Reloaded farà lo stesso? Aspettiamo di scoprirlo e raccontarvelo sulle nostre pagine.