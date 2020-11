La vostra PS5 è rumorosa? Ecco la possibile ragione (e come sistemarla)

Un utente Twitter, ex Blizzard Entertainment, ha scoperto la ragione per cui la sua PS5 era particolarmente rumorosa.

Questo suono inatteso inizialmente sembrava un problema collegato al coil whine, un piccolo ma costante ronzio rilevato dai primi utenti della nuova PlayStation.

L’hardware di Sony è stato definito fin da subito estremamente silenzioso, per cui era evidente che qualcosa fosse andato storto su questa unità.

https://twitter.com/Frank_Supercell/status/1329760041977655297?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1329760041977655297%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.playstationlifestyle.net%2F2020%2F11%2F21%2Fps5-noise-sticky-label%2F

Invece, questo suono, evidentemente molto più forte, non era dovuto alla rumorosità delle componenti elettriche della console.

Come scoperto dal giocatore, aprendo la console è stato possibile rilevare che in realtà il suono di fondo che l’aveva accompagnato dal day one era dovuto semplicemente ad un’etichetta rimasta impigliata all’interno dell’hardware.

Questa veniva mossa di continuo, ad una velocità molto sostenuta, dalla ventola, portando ad un rumore assordante che accompagnava ogni sessione di gioco.

https://twitter.com/Frank_Supercell/status/1329819442348519424?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1329819442348519424%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.playstationlifestyle.net%2F2020%2F11%2F21%2Fps5-noise-sticky-label%2F

L’utente in questione è abbastanza esperto da aprirla di proprio pugno e scoprire l’arcano, sebbene non ci sia dato sapere come quell’etichetta sia finita proprio in quella posizione.

Naturalmente, se avete lo stesso problema, vi raccomandiamo di prestare attenzione a non invalidare la garanzia aprendo la console incautamente e soprattutto di affidarvi a persone più esperte se non avete padronanza di cacciativi et similia.

Non si tratta del solo problema riscontrato con l’hardware di PS5 al lancio, tuttavia; molti giocatori stanno notando una fastidiosa macchia sulla scocca bianca della console e non è ancora chiaro a cosa sia dovuta.