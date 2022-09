Battlefield, il futuro della saga è stato svelato: ecco i dettagli

Dopo la debacle di Battlefield 2042, Electronic Arts ha deciso di rimettere pesantamente mano all’intera struttura del franchise.

Lo sfortunato capitolo del franchise, l’ultimo che potete ancora trovare su Amazon, è stato una sorpresa, in negativo, per tutti i fan e il team di sviluppo.

Electronic Arts e DICE le hanno provate tutte per rivitalizzare Battlefield 2042, ma alla fine si sono dovuti arrendere ed ammettere il passo falso.

Al quale seguirà senz’altro una grande rivoluzione, perché sviluppatore e publisher hanno intenzione di cambiare le carte in tavola della serie.

Una rivoluzione che è stata svelata, almeno in parte, qualche ora fa tramite il sito di Electronic Arts, che racconta lo studio e i veterani che saranno dietro ai prossimi videogiochi di Battlefield.

Ridgeline Games è il nuovo studio di sviluppo che si dedicherà ad espandere il franchise di sparatutto, rivela EA.

Guidato dal veterano del settore Marcus Lehto (co-creatore di Halo) e composta da veterani del settore provenienti da tutto il mondo, lo studio con sede a Seattle è sarà al centro della grande rivalutazione di Battlefield.

«È un grande onore avere l’opportunità di collaborare con DICE e Ripple Effect e guidare l’incarico di espandere la narrativa, lo storytelling e le opportunità di sviluppo dei personaggi nella serie Battlefield», ha affermato Lehto, Game Director e capo di Ridgeline Games.

Ridgeline si occuperà infatti di creare dei videogiochi molto più narrativi di quelli a cui siamo stati abituati, dove la storia e i personaggi saranno appunto il focus dei progetti.

Anche Vince Zampella, fondatore di Respawn e a capo del franchise di Battlefield, si è detto molto soddisfatto delle prospettive del nuovo studio:

«Stiamo continuando a investire nel futuro del franchise introducendo nuovi talenti e prospettive. Con Marcus e il suo team di Ridgeline Games che si uniscono al team globale di livello mondiale che abbiamo già istituito, Battlefield è nella posizione più forte per avere successo.»

Chissà che non sia davvero la volta buona per un rilancio in pompa magna, quello che una serie così importante si merita.

Anche perché la fine di Battlefield 2042, con addirittura gli sviluppatori in fuga spostati verso il nuovo episodio, non è stata molto degna.

Di sicuro c’è tanta attenzione perché, almeno per il momento, DICE non si dedicherà a nient’altro che non sia uno sparatutto della serie.