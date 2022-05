Il “clone” di The Last of Us ha una bella e una brutta notizia

Mesi fa, un nuovo gioco di sopravvivenza ha attirato l’attenzione dei giocatori: stiamo parlando di The Day Before, titolo che sembra ispirarsi senza troppi complimenti a un big assoluto come The Last of Us.

Del resto, quello sviluppato da Naughty Dog, è un gioco in grado di sorprendere i giocatori con scoperte e curiosità a quasi due anni dall'uscita.

Del resto, quello sviluppato da Naughty Dog, è un gioco in grado di sorprendere i giocatori con scoperte e curiosità a quasi due anni dall’uscita.

Tralasciando altri cloni di TLOU piuttosto sfacciati, quello realizzato dal team Fntastic è stato rinviato, sebbene a quanto pare utilizzerà un motore grafico davvero next-gen.

Il survival open world con tracce di MMO, nato per essere una ideale fusione tra alcune dinamiche di The Last of Us e altre prese di peso da The Division, arriverà infatti sul mercato nel corso del prossimo anno, ossia il 1 marzo 2023 (via IGN US).

Oltre alla brutta notizia del rinvio ve n’è una seconda decisamente più lieta: Fntastic ha infatti confermato di aver deciso di rendere davvero all’altezza il suo gioco.

Il team utilizzerà infatti l’Unreal Engine 5, il nuovo motore grafico di Epic Games, il quale renderà The Day Before sicuramente molto bello da vedere.

Attendiamo ora trepidanti qualche primo video gameplay di questa ‘nuova’ versione del gioco in UE5, la quale potrebbe mettere in mostra un comparto grafico davvero all’avanguardia.

