La serie TV di The Last of Us, ma con la grafica del gioco, è sorprendente

Durante il The Last of Us Day, HBO ha mostrato il primo ed emozionante full trailer dell’attesa serie TV su The Last of Us, uno show che i fan attendono a braccia aperte.

Il progetto, previsto nel 2023, racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel suo remake su Amazon), promettendo un altro grado di fedeltà nei confronti dell’opera originale di Naughty Dog.

Difatti, i primi video comparativi hanno in mostra infatti una serie quasi del tutto identica al capolavoro PlayStation, cosa questa che farà tirare un sospiro di sollievo.

Ora, qualcuno ha ben pensato di prendere il bellissimo trailer dello show rilasciato alcuni giorni fa e trasformarlo con la grafica del videogioco originale.

La pagina Naughty Dog Info ha infatti pubblicato un video abbastanza esplicativo, in cui possiamo ammirare il video promozionale della serie HBO realizzato con alcuni segmenti del gioco.

Le scene riprese sono infatti le medesime viste nel titolo Naughty Dog (o quasi) rendendo il risultato finale davvero molto fedele al materiale d’origine.

Poco sotto, nel tweet dedicato, trovate il video in questione della durata di 1 minuto e 40 secondi.

The Last of Us HBO Teaser recreated in Part I! pic.twitter.com/c732FukcdM — Naughty Dog Info (@NaughtyDogInfo) October 13, 2022

Nel cast della serie, oltre a Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti, troveremo anche Elaine Miles, Lamar Johnson, Graham Greene, Anna Torv, Murray Barlett, Nico Parker, Keivonn Woodard, Storm Reid, Jeffrey Pierce, Gabriel Luna e Nick Offerman.

Sempre parlando del trailer della serie TV dedicata a The Last of Us, qualcuno si è accorto che nel filmato si nasconderebbe un personaggio mai visto prima, neppure nel videogioco originale.

Ma non solo: nei giorni scorsi un’attrice non professionista sembra volersi candidare per il ruolo di Dina, per un eventuale seconda stagione dello show.

Infine, sempre restando in tema e in maniera piuttosto curiosa, The Last of Us Part I nasconde un Easter Egg da un’altra serie TV: voi l’avevate notato?